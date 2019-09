El Fiot situará el feminismo como centro de su acción, con "platos fuertes" como 'Jauría'

Publicado 11/09/2019 19:14:47 CET

Cartel FIOT 2019 - FIOT

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 28 edición del Festival Internacional Outono de Teatro (Fiot) del municipio coruñés de Carballo colocará al movimiento feminista, a las periferias y a los colectivos excluidos socialmente en el centro de su acción.

Esta cita regresará a las calles, escenarios y establecimientos carballeses el próximo 27 de septiembre y ofrecerá un "programa diverso y de calidad" con 38 espectáculos hasta el 1 de noviembre, según ha apuntado la organización del evento en un comunicado.

Entre los "platos fuertes" se encuentra la obra de Kamikaze Producciones 'Jauría', que el 13 de octubre abordará el juicio sobre la violación de La Manada en los San Fermines de 2016 en los escenarios de Carballo. Cuenta con un elenco compuesto por María Hervás, Martiño Rivas, Pablo Béjar, Fran Cantos e Ignacio Mateos; una obra escrita por Jordi Casanovas y dirigida por Miguel del Arco.

Igualmente, el encuentro cultural contará con protagonistas como los actores Carlos Blanco y Rodrigo cuevas, así como con nueve estrenos absolutos y ocho en Galicia. Algunos de ellos conforman "propuestas singulares y vanguardistas" que llegan de la mano del israelí Kulu Orr con 'A.K.A (As Known As)' y del espectáculo juvenil 'Dados', de Padilla y Ventrículo Veloz.

Entre otras personalidades y grupos que forman parte de la programación del Fiot destacan: Carmen Maura, Teatro Kamikaze, Cándido Pazó, Quico Cadaval, Tito Asorey, Carolina Román, Álvaro Tato o la Companhia do Chapitô. Igualmente, además de estas celebridades, Outono de Teatro acercará a la ciudadanía exposiciones, encuentros con artistas, teatro en la calle, microteatro y un circuito gastronómico de inspiración teatral.

TEATRO SOCIAL

Todas estas previsiones ponen el foco sobre el teatro social, con el objetivo de subrayar la capacidad de las artes y de la cultura para invitar a la reflexión y a la conversación sobre el mundo y la realidad actual, ha explicado el Fiot.

Desde ediciones pasadas, la mujer y la juventud conforman "firmes compromisos" dentro del festival. Sin embargo, este año aparecerán testigos en primera persona que tratarán la exclusión social, las violencias machistas, la identidad y la lucha contra la ruptura de barreras injustamente marcadas para visibilizar y empoderar los retos a los que se enfrenta la sociedad.

Una de las citas más esperadas es 'Fariña', que llegará a los escenarios de Carballo para clausurar el festival y, de la mano de Xosé Antonio Touriñán como protagonista, retratará los años de narcotráfico en Galicia, otro de los grandes sucesos de finales del siglo XX que tuvo una importante repercusión a nivel estatal y que en su versión teatral se basa en el ensayo del periodista coruñés Nacho Carretero.

Además, Fiot apoyará el fomento a la difusión de la creación escénica en Galicia a través de la coproducción de dos obras que se estrenarán durante el festival, como es el caso de 'Medida x medida', que acerca la obra de Shakespeare al público en Carballo, y el de 'O electo', que ofrece una comedia sobre la vocación política.

PROGRAMACIÓN

En cuanto al campo más vanguardista, Outono de Teatro contiene propuestas alternativas que llevan a los escenarios nuevos lenguajes en los que el público tiene un papel más activo que de costumbre.

Al mismo tiempo, los ciclos de 'Rúa dos contos', con narraciones orales en las calles, y 'Teatro de Rúa', con espacios para las artes escénicas en establecimientos de la zona, formarán parte de la programación destinada a las familias.

Otras actividades paralelas que se preparan son el fiotEEN, dedicadas a los más jóvenes; jornadas profesionales; la exposición Zoom Fiot o lecturas dramatizadas de obras gallegas.