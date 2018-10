Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión a un hombre por abusar de su hermana menor

Publicado 27/10/2018 12:41:11 CET

Relata que el acusado, "bajo los efectos del alcohol y las drogas", realizó tocamientos a su hermana

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá este martes, día 30 de octubre, un juicio contra un varón que supuestamente abusó de su hermana mientras ésta era menor de edad.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado no tiene antecedentes y ha reconocido los hechos ante la autoridad judicial. Se le imputan dos delitos de "abuso sexual a un menor" con una pena de cuatro años y seis meses de prisión. Esta causa procede del Juzgado de Intrucción nº1 de Redondela.

Según la Fiscalía, en una ocasión el varón, mayor de edad y que se encontraba "bajo los efectos del alcohol y las drogas, se acercó de noche al regresar a casa a su hermana, menor de edad, que dormía en el sofá "con afán de satisfacer su ánimo lúbrico".

El hombre, según el relato de acusación, introdujo su mano por debajo del pijama le "realizó tocamientos" provocando que su hermana se despertara. Esta acción se repitió, en similares circunstancias, "pese a que ella le pidió en varias ocasiones que parara".

El acusado, según recoge el Fiscal, presenta un patrón clínico "depresivo y ansioso", diagnóstico de "trastorno mental y del comportamiento" ligado a uso de alcohol y drogas, y rasgos desadaptativos de la personalidad. En este momento se encuentra a tratamiento de "deshabituación" de drogas.

PENA DE PRISIÓN

Por estos hechos, la Fiscalía pide dos penas de dos años y tres meses de prisión. La presunta víctima "no reclama" en la causa. Asimismo, el Ministerio Fiscal "no se opone a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión" mientras que el acusado "no delinca durante cinco años" y "se certifique" que se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin.

El acusado, en caso de no entrar en prisión, tampoco podrá acercarse "a una distancia inferior a 200 metros" ni "comunicarse" con su hermana durante "seis años". Tendrá que realizar 180 de trabajos en beneficio de la comunidad y continuar con el tratamiento de deshabituación.

LIBRE ABSOLUCIÓN

Por otra parte, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, celebrará este miércoles, día 31 de octubre, un juicio por supuesta "agresión sexual" en el que la Fiscalía solicita la "libre absolución".

Tras la instrucción, la Fiscalía sostiene que no ha quedado acreditado que el varón acusado hubiese forzado a mantener relaciones sexuales a la hija de su pareja, que en aquel momento era menor de edad.