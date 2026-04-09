Un fondo feminista "pionero" reúne en la red 700 carteles, pancartas o pasquines del movimiento en Galicia

Materiales de la colección Movemento Feminista Organizado en Galicia del Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) del Consello da Cultura Galega (CCG), digitalizados y disponibles en la red, a 9 de abril de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF), que pertenece al Consello da Cultura Galega (CCG), ha abierto un espacio digital "pionero" en España que pone a disposición del público un total de 678 documentos del movimiento feminista organizado en Galicia, que corresponden a 12 entidades.

Este es un paso más dentro del proyecto 'Memoria en movemento', que desde el 2005 trabaja en recuperar y conservar la producción generada por activistas y feminismos del territorio gallego. En 2019, esta labor desembocó en la creación del CDIF, que además incorporó la perspectiva del movimiento LGTBIQ+.

"Conseguir los derechos de las mujeres, y nombradamente de las mujeres gallegas, es un trabajo colectivo. Estos documentos reflejan una pequeña parte de ese esfuerzo", ha destacado la directora del CDIF, Carme Adán, que ha presentado la iniciativa acompañada de la presidenta del CCG, Rosario Álvarez.

Los materiales recopilados tienen un marcado carácter "frágil": carteles, pancartas, pasquines, pegatinas, notas escritas en un papel e incluso correspondencia. "Ese material es muy fácil que vaya a la basura cuando desde el punto de vista patrimonial es muy valioso porque muchas veces la historia está depositada solo en la documentación", ha defendido Álvarez.

Precisamente, el CDIF realiza un tratamiento "riguroso" de las donaciones que tanto organizaciones como particulares pueden realizar. Hasta ahora, la colección Movemento Feminista Organizado en Galicia (MFOG) integra ya materiales de más de 200 entidades, que se irán incorporando progresivamente a la red.

El seguimiento de este material gráfico permite vislumbrar la "concepción" de los temas relevantes para la sociedad y los feminismos. En este sentido, la documentación de cada década --entre las que la del 1975 y el 1985 hubo un surgimiento destacado-- da cuenta de la "diversidad" de problemáticas que ha puesto sobre la mesa el movimiento.

También evidencia las "prioridades" que existían en cada momento, según ha explicado Adán. Por ejemplo, la violencia sexual y el aborto estuvieron presentes desde el germen del movimiento, que, poco a poco, fue incorporando un carácter ecofeminista. La abolición de la brecha salarial y debates sobre el divorcio son otras de las cuestiones presentes a lo largo del tiempo.

Además, Adán ha recalcado la singularidad del feminismo gallego: "Tiene un trabajo organizado propio, con debates atravesados por cuestiones nacionales o cuestiones de la lengua". También encuentra "una relación muy clara" con la guerra. "El feminismo gallego es muy antimilitarista, con una posición clara y una participación activa en muchas de las pancartas", ha expuesto.

CASI 700 DOCUMENTOS

En los cerca de 700 documentos subidos a la red figuran entidades destacadas como la Asociación Galega da Muller, una de las primeras organizaciones feministas autónomas del territorio. De esa misma matriz forman parte la Asociación Galega da Muller de Ourense, la de Santiago de Compostela y la de Vigo, cuyos materiales también han sido liberados en el espacio digital.

Entre otras, también están representadas las Asambleas de Mulleres, que surgieron en la década de 1980 a raíz de parte del anterior tejido, y los Grupos de Mulleres da Universidade, activos desde 1983 hasta comienzos de los años 2000.

En este contexto, la institución remarca su carácter "pionero" en el conjunto de España, "en la vanguardia de las políticas de preservación de la memoria social". Su puesta en marcha cobra especial relevancia en el contexto en el que, en 2026, el Ministerio de Cultura está impulsando el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, que inició con la creación del Archivo de las Mujeres.

Rosario Álvarez y Carme Adán confían en que el material puesto a disposición sea utilizado en el trabajo de investigadores y contribuya también a aumentar el conocimiento de la población general. Durante los próximos meses, desarrollarán acciones de difusión, como una exposición con parte de estos documentos.