El Foro Cidadán polo Ferrocarril exige a Renfe duplicar las frecuencias entre Ferrol y A Coruña

Archivo - Uno de los trenes AVE en una estación española - RENFE - Archivo

FERROL, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Foro Cidadán polo Ferrocarril mantuvieron este lunes una reunión en el Ateneo Ferrolán con el responsable institucional de Renfe en Galicia y con el gerente de Renfe Ancho Métrico -la antigua FEVE- en Asturias, comunidad de la que depende la dirección regional gallega, para exigir mejoras sustanciales en las conexiones ferroviarias de la comarca.

La plataforma presentó una propuesta detallada que reclama ampliar de cinco a once las frecuencias diarias por sentido en el eje Ferrol-A Coruña, con un esquema de trenes semidirectos -con paradas limitadas para acortar los tiempos de viaje- combinados con servicios de cercanías que paren en todos los apeaderos.

La iniciativa incluye también una batería de horarios diseñados, según la organización, para adaptarse a las necesidades reales de los usuarios.

"Le presentamos nuestra propuesta concreta, después de hacer todas las encuestas y un trabajo de campo muy grande, de los deseos de la gente", explicó a Europa Press la integrante del Foro Cidadan Esperanza Piñeiro al término del encuentro, en el que subrayó que los horarios actuales "no sirven".

Durante la reunión, la delegación ciudadana también trasladó a los responsables del Ancho Métrico las quejas por el "mal estado de los trenes" en la línea Ferrol-Ribadeo, la falta de puntualidad y las constantes incidencias.

Según Piñeiro, los representantes de Renfe reconocieron el déficit de interventores en este trazado y aseguraron que ya se está trabajando para reforzar la plantilla y compatibilizar las estadísticas de pasajeros.

TRASLADO DE LAS DEMANDAS

"Nos dijeron que eso ya lo estaban solucionando, que iba a haber más interventores", señaló Piñeiro, quien admitió que la compañía se comprometió a trasladar sus demandas al Ministerio de Transportes, ya que cualquier modificación de frecuencias requiere el visto bueno del departamento ministerial.

"Tomaban nota y se comprometían a interceder, porque todo eso depende del Ministerio directamente. Ellos no pueden, sin el consentimiento del Gobierno, poner más servicios en marcha", precisó.

El Foro Cidadán, que calificó el encuentro de "cordial", advirtió no obstante de que mantendrá la presión y anunció una nueva movilización este sábado, 9 de mayo, que consistirá en una marcha desde el apeadero de Fene hasta el consistorio de ese municipio.

Además, la plataforma insistió en la necesidad de que "cuanto antes" se concrete la reunión que tienen comprometida con el secretario de Estado de Transportes y con el gestor de infraestructuras ADIF.

"Siempre es positivo hablar con ellos porque toman nota de nuestras propuestas, de nuestra sensibilidad y de nuestras necesidades. Y le manifestamos que tenemos la voluntad firme de continuar movilizando y presionando hasta que se solucione", concluyó Piñeiro.