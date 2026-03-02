Foro Económico avisa del efecto de la guerra de Irán en Galicia si se prolonga por los costes logísticos y de transporte

Archivo - Patricio Sánchez, Fernando González Laxe, José Francisco Armesto y Santiago Lago - FORO ECONÓMICO DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foro Económico de Galicia avisa del efecto de la guerra de Irán sobre la economía gallega si el conflicto se prolonga, debido al incremento de los costes logísticos y de transporte.

En declaraciones a Europa Press, el subdirector del Foro, Patricio Sánchez, explica que "la afectación del conflicto iraní a la economía gallega irá pareja a la española y, por extensión, a lo que acontezca en el resto de Europa".

"La cuestión clave será su duración", advierte. En este sentido, constata que si es "algo breve", los efectos serán "limitados y la recuperación rápida, especialmente en mercados acostumbrados a la oscilación como el de petróleo".

Por el contrario, de prolongarse en el tiempo, la economía de Galicia se verá afectada "en dos aspectos fundamentales", el primero de ellos el mercado del crudo y sus derivados", en concreto el gas.

El segundo efecto tiene "mayor relevancia", alerta Sánchez, por las repercusiones en términos logísticos y de transporte. "El cierre del Estrecho de Ormuz obliga a que todos los fletes que dependen de él (no solo el petróleo y gas) tengan que desviarse por rutas mucho más largas y, por tanto, más caras", explica.

"CAPACIDAD DE RESISTIR"

"Por tanto, estamos a las puertas de una nueva crisis económica motivada por factores no financieros, sino estrictamente políticos", constata.

Y añade que "cada vez más la denominada geopolítica internacional condiciona de una forma más intensa" a la economía gallega. "Tanto es así que la sociedad ha mostrado su capacidad de resistir a situaciones de conflictos bélicos muy próximos, algo que sería impensable hace no mucho tiempo", termina.