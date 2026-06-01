La FP gallega superará las 50.000 plazas de nuevo ingreso e incorporará el primer doble ciclo internacional

Reunión del Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La formación profesional gallega ofertará un total de 50.244 plazas de nuevo ingreso (un 2,22% más con un incremento de 1.080 plazas) el próximo curso, en el que se incorporará el primer doble ciclo internacional de España, tal y como ha destacado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, Rueda ha apuntado que "un año más vuelve a ser un nuevo récord la oferta porque también sube mucho la demanda", hecho que ha enmarcado en la "revolución silenciosa que la Xunta de Galicia impulsa desde hace mucho tiempo" en la formación profesional.

En concreto, las plazas se distribuyen en 277 ofertas diferentes (44 de ellas de nueva implantación), entre los 159 ciclos (uno nuevo) de grado básico, medio y superior, 33 másteres (cuatro nuevos), 27 títulos de alta especialización (seis nuevos), 45 formaciones aceleradas (34 de ellas de nueva implantación) y 14 programas formativos.

La nueva oferta, que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha presentado este lunes en el Consello da Xunta, refleja un crecimiento cuantitativo sostenido en el tiempo, que en los últimos cuatro años fue del 33,41%, al tiempo que, según ha destacado el Gobierno gallego, afianza un impulso cualitativo con una apuesta sin precedentes por la calidad, la especialización, la flexibilidad y la internacionalización de estas enseñanzas como un referente en el conjunto del Estado.

PRIMERA TITULACIÓN INTERNACIONAL

De hecho, una de las novedades de cara al próximo curso es, tal y como ha subrayado Rueda, la implantación del "primer ciclo internacional de FP en un centro público de España", en concreto en el Instituto Fernando Wirtz Suárez de A Coruña.

Este doble ciclo internacional que combina el currículo gallego con el currículo británico se corresponderá con el ciclo superior de Desarrollo y Aplicaciones Multiplataforma. Se trata de un proyecto piloto en que los alumnos que lo escojan van a obtener una titulación reconocida internacionalmente de manera directa en muchos países sin necesidad de someterse a un proceso de homologación.

Esta nueva oferta, inédita hasta ahora en España en un centro público, es posible gracias al nuevo decreto gallego de FP aprobado este año.

Además, atendiendo a uno de los principales objetivos del Plan FPGal360, uno de los aspectos en que se hace más hincapié es en el refuerzo de las opciones para favorecer la permanencia del alumnado en el sistema educativo y frenar el abandono temprano.

En este sentido, otra de las novedades del próximo curso es la puesta en marcha de un itinerario integrado entre un ciclo de grado básico y el ciclo de grado medio con el objetivo de "mitigar el abandono escolar, especialmente en las disciplinas de FP donde más se produce". Se hará, como experiencia piloto, con los ciclos de grado básico en Cocina y Restauración y grado medio en Cocina y Gastronomía o en Servicios en Restauración en el Centro Integrado de FP CIFP Compostela, en Santiago.

Así pues, los alumnos que se matriculen en el mencionado grado básico tendrán asegurada su continuidad en los citados ciclos de grado medio de forma directa sin necesidad de realizar una nueva solicitud y entrar en el proceso de selección, si fuese el caso.

A mayores de estas novedades, la oferta de FP para el próximo curso va a ir consolidando otras nuevas vías formativas que arrancaron de manera innovadora el curso que ahora finaliza, como son la FP acelerada, la FP básica adaptada y la FP básica para adultos.

En el caso de la FP acelerada, se ofertarán un total de 45 formaciones aceleradas (este curso fueron 18) con 1.826 plazas (un 88,64% más) en 83 grupos de formación distribuidos por distintos puntos de la geografía gallega: A Coruña, Carballeda de Valdeorras, Cedeira, Culleredo, Ferrol, Lugo, Monforte de Lemos, O Pereiro de Aguiar, Ourense, Pontedeume, Pontevedra, Ribadeo, Ribeira, Santiago de Compostela, Sanxenxo, Vigo, Vilagarcía de Arousa y Vilamarín. Se centra especialmente en sectores como la hostelería, la automoción, las energías renovables o la carpintería metálica, entre otros.

Cabe recordar que esta modalidad es una vía única y exclusiva de Galicia que consiste en una formación concentrada en un período de entre cuatro y seis meses de duración que representa una doble ventaja ya que le proporcionará a las personas una formación rápida para el acceso al mercado laboral y las empresas dispondrán de mano de obra cualificada de una manera ágil, sobre todo en aquellos sectores donde hay más demanda.

IMPULSO A LOS FORMATOS DIGITALES DE LECTURA

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha analizado este lunes un informe que recoge las líneas de actuación de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para adaptarse a los nuevos hábitos de lectura digital, como es el impulso de la plataforma GaliciaLe o el apoyo a la edición de audiolibros.

En el documento, tal y como ha señalado el Ejecutivo autonómico, se destaca la actividad de la plataforma de préstamo GaliciaLe, que aumentó los usuarios en un 98,4% entre 2024 y 2025

Asimismo, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude facilitó con sus líneas de ayuda la edición de 33 audiolibros de títulos gallegos actuales y 14 clásicos.

Además, trabaja para que la Libraría Institucional del Ejecutivo autonómico ofrezca más publicaciones en línea.