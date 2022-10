Friol (Lugo) mantiene la recompensa de 6.000 euros para quien encuentre al vecino desaparecido hace mes y medio

LUGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento Friol (Lugo) mantiene activa la recompensa de 6.000 euros que se había ofrecido a aquél que encontrase al vecino de la parroquia de Carballo, José Luís Iglesias, en paradero desconocido desde hace mes y medio.

El alcalde de Friol, José Ángel Santos, ha asegurado que las labores de búsqueda "se realizan con más intensidad el fin de semana, entre semana quien quiere hacerlo también lo hace".

No obstante, ha insistido en que "de manera más organizada e intensa se sigue con el operativo los sábado y los domingos, pero hasta la fecha no hay nada nuevo que contar", señala Santos. Hasta el momento "no hay ni un indicio, ni una prueba que indique que pueda estar en una zona en concreto".

El alcalde de Friol ha constatado que la "familia se encuentra destrozada porque pasa el tiempo y no aparece José Luís". "La esperanza es lo último que se pierde y vamos a ser los últimos en perderla", ha deseado.

Así, José Ángel Santos ha puntualizado que "sigue activa la recompensa", de seis mil euros que aportan tanto el Ayuntamiento como la familia para dar con José Luís Iglesias, con la esperanza de que esto "lleve a colaborar a más gente, sobre todo gente formada en este tipo de operativos", concluye.