La futura ley de administración local impulsa vías como las agrupaciones municipales que permiten compartir personal

Reunión para trasladar el contenido de la ley. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha presentado este miércoles el anteproyecto de la ley de administración local a los representantes de los colegios territoriales de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local de A Coruña-Pontevedra, Ourense y Lugo, así como las novedades que atañen al colectivo al que representan.

En el encuentro, Prieto les ha trasladado que la norma "moderniza por completo el régimen de organización y funcionamiento de las entidades locales" tras 30 años de vigencia de la norma actual.

En esta línea, ha puesto como ejemplo la incorporación de fórmulas innovadoras de colaboración y cooperación entre municipios como las agrupaciones de municipios para compartir "cualquier plaza de funcionario o personal laboral fijo", tanto de administración general como especial, hasta ahora limitada solo a funcionarios de habilitación nacional, esto es, de secretaría, intervención o tesorería.

Con esta figura se permitirá, según ha defendido la directora general, que los ayuntamientos con menos recursos puedan compartir, además de los funcionarios de habilitación nacional, personal técnico especializado, personal de servicios sociales o arquitectos y arquitectos técnicos, entre otros profesionales.

Como mecanismos de colaboración entre ayuntamientos también se ha enfatizado el refuerzo de las mancomunidades de municipios y las áreas funcionales de carácter temporal.

PERSONAL DIRECTIVO PÚBLICO PROFESIONAL LOCAL

Natalia Prieto ha subrayado que el texto introduce también las principales "tendencias y vanguardias normativas", con nuevas figuras "adaptadas a la realidad actual, a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías".

A modo de ejemplo, se ha referido a la regulación del personal directivo público profesional local, que permite que los municipios de más de 30.000 habitantes y las diputaciones provinciales puedan contar con este personal para el ejercicio de funciones de especial responsabilidad y gestión, posibilidad que no existe en la normativa autonómica actual.

SESIONES PLENARIAS POR 'STREAMING'

Por otra parte, el anteproyecto que actualiza una norma con casi 30 años de vigencia recoge varias medidas con el objetivo de impulsar la modernización y simplificación de los procedimientos administrativos, en gran parte, a través de la apuesta por los sistemas electrónicos.

Es el caso de la regulación de las sesiones a distancia --bien sean completamente telemáticas o mixtas-- o las sesiones plenarias por streaming.

En todo caso, el texto clarifica que serán presenciales los plenos que tengan por objeto la constitución de la entidad local, la elección de la persona titular de la Alcaldía o presidencia de la entidad local, la moción de censura o la cuestión de confianza.

La nueva ley también "incorpora y adapta" las especialidades de la administración local a la regulación sobre transparencia y gobierno abierto, así como la relativa a la utilización de la inteligencia artificial.