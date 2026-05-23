Galicia activa la alerta amarilla por tormenta para este sábado: Registrados más de 1.700 rayos en 24 horas

Archivo - Vista de un rayo sobre la Torre de Hércules, a 26 de octubre de 2022, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de la Comunidad gallega activa para este sábado la alerta amarilla por tormentas y registra, en las últimas 24 horas, más de 1.700 rayos.

Según recoge la página web de MeteoGalicia, la alerta comenzará a las 15.00 horas de esta jornada en el sur de Ourense, la montaña de Ourense, Valdeorras y la montaña de Lugo. Asimismo, a partir de las 21.00 horas, se extenderá a todo el resto de la provincia de Ourense y a la de Pontevedra entera.

La jornada de este sábado está marcada por la alta inestabilidad atmosférica, con alta probabilidad de que se registren chuvasco de carácter tormentoso.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, por lo que seguirá una fuerte sensación de calor. Así, la temperatura más alta de en lo que va de jornada se registró, a las 13.20 horas, en Vilanova de Arousa donde se alcanzaron los 30,8 grados.