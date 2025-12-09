Galicia alcanza el 52% de la cobertura de vacunación frente a la gripe en niños

Archivo - Una niña recibe la vacuna contra el Covid-19, en la Cidade da Cultura, a 15 de diciembre de 2021, en Santiago de Compostela, A Coruña. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Galicia alcanza ya el 52% de la cobertura de vacunación frente a la gripe en la población infantil. Un total de 2.104 niños de entre 6 meses y 11 años se han inmunizado en las jornadas extraordinarias de vacunación organizadas los pasados días 5 y 6 de diciembre en los hospitales del Sergas.

En esta convocatoria extraordinaria, en los hospitales comarcales, se ha vacunado a los niños el viernes por la tarde de 16 a 20 horas. El resto de hospitales públicos vacunaron el viernes en ese horario y, a mayores, en la jornada del sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Así, en el de A Coruña se ha vacunado a un total de 137 chicos; en el de Ferrol, 91; en el de Lugo, 213; en el de Ourense, 148; en el de Santiago de Compostela, 648; en el de Pontevedra, 218, y en el de Vigo, 325.

Por lo que respecta a los hospitales comarcales, en el de Barbanza, se ha vacunado a 79 chicos; en el de A Mariña, 60; en el de Monforte de Lemos, 55; en el del Barco de Valdeorras, 14; en el de Verín, 22; en el del Salnés, 73; y en el hospital Virgen de la Xunqueira de Cee, 21.

Las jornadas extraordinarias de vacunación de los días 5 y 6 de diciembre se suman a las celebradas el fin de semana anterior, en que habían sido convocadas para ser inmunizadas las personas de entre 60 y 69 años.