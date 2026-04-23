Galicia asigna algo más de 1.900 euros per capita a sanidad, la novena región que más destina de todo el país

Archivo - Inicio de la campaña de vacunación frente a la Covid-19 para el colectivo de mayores de 80 años en el centro de salud de Milladoiro en el marco de una prueba piloto. Foto de archivos. - ANA VARELA /XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galicia destina 1.919 euros per capita a sanidad, lo que la convierte en la novena comunidad autónoma que más invierte de todo el país. A la cabeza del ránking se sitúan Asturias, con 2.323 euros, País Vasco, con 2.221 euros, y Extremadura, con 2.197 euros. Madrid es la que menos invierte, 1.450 euros per capita.

Esta es una de las conclusiones derivadas de los informes publicados este jueves por el Consello de Contas, órgano fiscalizador de los servicios públicos autonómicos.

El conselleiro mayor del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, ha entregado este mediodía en el Parlamento de Galicia, donde ha sido recibido por el presidente de la Cámara gallega, Miguel Ángel Santalices, la Memoria de Actividades e as Contas Anuais del Consello, correspondientes al ejercicio 2025.

En materia sanitaria, el Consello publica dos informes: uno sobre la fiscalización selectiva del programa de Atención Primaria y otro sobre la cuenta general del Sergas.

Este último se centra en las cuentas rendidas por el Sergas en el ejercicio 2024. Del presupuesto consolidado de este ejercicio para todo el ámbito sanitario gallego (Consellería y otras entidades), de 5.192 millones de euros, el Sergas concentra el 97%, unos 5.046 millones de euros.

En base a estos datos, indican también que Galicia es la séptima comunidad que más dinero destina a sanidad si se tiene en cuenta el porcentaje del PIB regional (6,3%).

USO "INADECUADO" DE PROGRAMAS Y CRÉDITOS "NO AMPLIABLES"

El informe recoge que el presupuesto del Sergas se incrementó en un 12% a consecuencia de modificaciones presupuestarias y, respecto al gasto no contabilizado, apunta que en el ejercicio analizado, no contabilizó 22 millones euros de gasto "en el que efectivamente incurrió".

Además, indican que imputó al ejercicio 78 millones de euros que proceden de ejercicios anteriores, por lo que el gasto real -sumatorio de las obligaciones reconocidas, gasto del ejercicio no contabilizado y el gasto imputado a otros ejercicios- fue de 5.525 millones de euros.

En cuanto a modificaciones presupuestarias concluyen que "persiste el uso inadecuado" del programa 'imprevistos y funciones no clasificadas' y que se tramitan ampliaciones de crédito en conceptos que, de acuerdo a la normativa presupuestaria, "no son ampliables".

Además, destacan que "de manera recurrente", se aprueban ampliaciones de crédito en cuantías elevadas, en partidas destinadas al gasto de personal y al gasto farmacéutico, "que no tienen el carácter de excepcionales e imprevisibles, ya que pueden estimarse".

A nivel funcional, la mayor parte del gasto se concentró en los programas de atención hospitalaria, un 68%, y atención primaria, un 29% -el 3% restante se corresponde otros programas no especificados-.

En cuanto a su naturaleza, el 72% de este desembolso se concentra en gastos de personal (2.416,8 millones de euros) y farmacéutico (extrahospitalario, 924,6 millones; y hospitalario, 695,5 millones).

EL SERGAS, SIN UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD

Por otra parte, el Consello de Contas destaca que todas las entidades rindieron sus cuentas en plazo, pero que el Sergas continúa sin implantar un sistema integral de contabilidad.

Critican que el servicio gallego de salud ofrezca "buena parte" de la información a través de un enlace a un buscador o a otro sitio web en el que obtener la información específica, "lo que limita el acceso por parte de la ciudadanía a la información".

En esta línea, señalan que el cumplimiento de la normativa en cuanto a transparencia por parte de las entidades instrumentales del Sistema Público de Salud de Galicia "sigue siendo bajo".

Asimismo, advierten de que el número de efectivos medios diarios (45.294) es superior al número de plazas presupuestadas. A este respecto explican que, de manera reiterada, los efectivos superan las plazas dotadas en una media del 17% en los últimos cinco años.

En cuanto a la gestión de la actividad sanitaria concertada con entidades privadas, "persiste" la utilización de la autorización de uso temporal para contratar directamente la prestación de servicios "sin concurrencia, publicidad e igualdad de trato".

Con todo, subrayan que el ahorro bruto, de 56,4 millones de euros, y el saldo presupuestario, de 12,9 millones de euros, son positivos después de tener en cuenta el gasto desplazado.

RECOMENDACIONES

El Consello de Contas realiza también una serie de recomendaciones, entre las que destacan la implantación de un sistema integral de contabilidad en el Sergas, reducir las modificaciones presupuestarias a las "estrictamente necesarias" y evitar el uso de ampliaciones de crédito en conceptos distintos a los previstos en la normativa.

También, someter la prestación de la actividad sanitaria con medios ajenos al procedimiento contractual adecuado y promover la transparencia en la actuación financiera de las entidades dependientes del Sergas.