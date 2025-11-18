Galicia cerró septiembre con 2.428 operaciones de compraventa de vivienda y más de la mitad eran viviendas usadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el mes de septiembre se registró en Galicia la transmisión de 4.367 viviendas, de las que 2.428 fueron en régimen de compraventa, lo que supone un 22,6 % más que el mes anterior y un 0,45 % más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados por este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, del total de viviendas transmitidas, 2.428 lo fueron en operaciones de compraventa, otras 39 en régimen de donación, 3 fueron permutas y 989 fueron transmitidas por herencias. Con respecto a las operaciones de compraventa, del total de viviendas transmitidas en Galicia más de la mitad, 1.815, eran viviendas usadas y 613 eran viviendas nuevas.

Por provincias, en A Coruña se transmitieron 2.052 viviendas, de las que 1.148 fueron en operaciones de compraventa, 26 fueron donaciones y 472 fueron herencias. Dentro de la compraventa, 842 viviendas eran usadas y 306 eran nuevas.

En Lugo se registró la transmisión de 592 viviendas, 331 en operaciones de compraventa, 4 donaciones y 140 por herencias; y de las viviendas vendidas/compradas 256 eran usadas y 75 nuevas.

En Ourense, se transmitieron en septiembre un total de 496 viviendas, de las 282 fueron en operaciones de compraventa, 2 donaciones, una permuta y 132 viviendas en herencia; y en los casos de compraventa, 210 eran viviendas usadas y 72 viviendas nuevas.

En la provincia de Pontevedra, septiembre se cerró con 1.227 transmisiones de viviendas, 667 de ellas en régimen de compraventa, 7 donaciones, 2 permutas y 245 herencias. En el caso de las ventas, 507 viviendas eran usadas y 160 eran nuevas.

Con respecto a las transmisiones del total de fincas, en Galicia se registraron un total de 10.571 transmisiones, de las que 7.796 se correspondieron a fincas urbanas y 2.675 a fincas rústicas.