Galicia es la comunidad en la que más crecen las ventas de coches nuevos en febrero, por encima del 30%

Archivo - BYD aumenta su presencia al incorporar un acuerdo con hasta nueve grupo de concesionarios en España. - BYD - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos nuevos en Galicia fueron 2.811 en febrero, de forma que se disparan un 31% en comparación con el mismo mes de 2025, el mayor crecimiento interanual entre comunidades.

Esta aumento es de 24 puntos más que el 7,4% de avance de la media española, con 97.082 matriculaciones en febrero, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

En el conjunto del año, enero y febrero, las ventas de coches nuevos alcanza los 5.111 vehículos en la comunidad gallega, un auge del 23,9% interanual, segundo mayor incremento del país.

Todo ello por el tirón de ventas de híbridos y eléctricos, que ya suponen tres de cada cuatro matriculaciones de coches nuevos, con la gasolina y el gasóleo en caída.

DATOS ESTATALES

El segundo mes de 2026 ha vuelto a cerrar con números positivos en España gracias al tirón del canal particular, que creció un 4,1% en febrero al totalizar 41.988 entregas, y también del 'rent a car', que completó 24.968 unidades, un 22,6% más que hace un año. Mientras, las empresas matricularon 30.126 unidades en febrero, con un alza del 1,6% en términos interanuales. Por otro lado, el 'renting' matriculó 25.177 turismos en febrero, un 16,3% más sobre el mismo mes del año pasado.

En cuanto al dato acumulado en los dos primeros meses del año, las ventas de coches progresan un 4,6% en el acumulado de enero y febrero, hasta las 170.186 unidades comercializadas en el país.

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, en febrero, la cifra de ventas de vehículos híbridos enchufables (PHEV) crecieron un 75%, es decir, estuvieron muy cerca de duplicar los datos de hace un año, con 12.092 unidades comercializadas el pasado mes de febrero.

Igualmente, la electrificación completó un segundo mes positivo, con 8.890 ventas de vehículos 100% eléctricos en febrero, lo que se corresponden con un alza del 45,5% en valores interanuales.

Respecto a los turismos electrificados (BEV+PHEV), 2026 se inicia en los dos primeros meses con un aumento del 60,3% y un total de 36.196 entregas a clientes, un 55,6% más que hace un año. La cuota de estos dos tipos de modelos llegó al 21,6% del mercado, mientras que la acumulada del año presenta un 21,3%.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen en febrero como la motorización más popular entre los conductores españoles, con una cuota del 40,2% de las ventas del mes --cuatro de cada diez coches comprados en el mes fueron etiquetas 'ECO'-- y 46.485 operaciones, un 16,8% más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja como viene siendo habitual, y en el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en febrero un 20,8% interanual, con 39.066 comercializaciones, aunque retienen una cuota de mercado del 19,5% en febrero, siguiendo como la segunda motorización más demandada en el segundo mes del año.

El diésel, de su lado, se desploma en febrero de este año un 28,8%, hasta las 7.226 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado de apenas el 3,4% situándose como la quinta motorización en el mes, por encima de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas caen un 30,4% en términos interanuales en febrero, hasta las 3.047 unidades, con lo que consiguieron una cuota de mercado del 2,6%.

UN 12,7% MÁS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS EN FEBRERO

Febrero también fue un mes beneficioso para las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, que alcanzaron en el segundo mes de 2026 las 15.754 unidades, un alza del 12,7% respecto al año anterior.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' subieron un 13% interanual hasta situarse en 8.419 unidades. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron las 7.335 matriculaciones, un ascenso del 12,2% en valores interanuales.

Así, las ventas de vehículos comerciales progresan un 8,9%, hasta las 28.938 unidades en los dos primeros meses del año.

Por otro lado, los vehículos industriales registraron un aumento también del 13% interanual, con 2.542 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 349 ventas al segundo mes de 2026, subieron a un ritmo menor, un 5,4%.

En todo lo que va de 2026, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses ascienden un 7,2%, con un total de 5.919 unidades, de las cuales 5.266 pertenecen a los vehículos industriales (+9,5%) y 653 a autobuses, autocares y microbuses (un 7,9% menos).

EL SECTOR SUBE PESE AL EFECTO DANA Y RECLAMA UN MARCO ESTABLE PARA 2026

Las patronales de la automoción han destacado los datos positivos del sector en el mes, aun descontando el efecto Dana, donde tras las riadas en la Comunidad Valenciana, en los primeros meses del 2025 se completaron muchas matriculaciones. Igualmente, destacan el avance de la electrificación con la llegada del nuevo Plan Auto+ 2026 a falta de su puesta en marcha, pero reclaman un marco estable para que esta tendencia alcista en las matriculaciones se mantenga el resto de meses.

"Los turismos suben con fuerza aun quitando el 'efecto Dana' de Valencia del mismo mes de 2025. El mes pasado, el canal de 'rent a car' fue el que más creció acaparando casi una de cada cinco ventas de turismos. Es una subida lógica para renovar la flota de cara al período de Semana Santa", ha señalado el director de comunicación de la patronal Anfac, Félix García.

Por su parte, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha destacado que el alza en las matriculaciones se puede haber quedado "corta" comparado con febrero del año pasado y el 'efecto Dana' aunque ha resaltado el papel de las matriculaciones de vehículos electrificados que volvieron a saltar el 20% de las operaciones totales (21%).

"Un mes más la electrificación ha tirado del mercado, vuelve a superar el 20% de penetración de las matriculaciones y en esto ha tenido también que ver el hecho de que se haya anunciado la retroactividad del Plan Auto+ de ayuda al vehículo eléctrico. Lo que ahora necesitamos es que se publiquen cuanto antes las bases reguladoras de ese plan para seguir aportando certeza a los compradores", ha afirmado.

Por último, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha apuntado que es importante que en los próximos meses se otorgue claridad a los ciudadanos y ha reclamado que es "urgente" tanto la reactivación de las deducciones fiscales a la compra de vehículos electrificados como a la instalación de puntos de recarga.

"Es urgente reactivar la deducción fiscal en el IRPF para la compra de eléctricos y la bonificación para la instalación de puntos de recarga, medidas que se han tumbado en el Congreso por segunda vez en dos meses", ha lamentado.