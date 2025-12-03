Galicia convoca a más de 33.000 menores para una vacunación extraordinaria contra la gripe

PONTEVEDRA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade activará este fin de semana una convocatoria extraordinaria para inmunizar contra la gripe a más de 33.000 niños y niñas de entre 6 meses y 11 años en los 14 hospitales públicos de la comunidad.

Así lo anunció este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante un acto oficial en Pontevedra. Según detalló los hospitales comarcales administrarán las vacunas el viernes, de 16.00 a 20.00 horas. El resto de centros hospitalarios ofrecerán el mismo horario el viernes y ampliarán la campaña al sábado, con dos turnos: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés están citados 2.100 menores.

El conselleiro instó a las familias a participar en esta convocatoria extraordinaria, subrayando que la vacunación es "la mejor protección frente a la gripe". Además, recordó que Galicia tiene activado desde mediados de noviembre el Plan de Invierno, diseñado para anticipar y gestionar los incrementos de demanda asistencial propios de la temporada gripal.

Gómez Caamaño reiteró su llamamiento a la ciudadanía para que se vacune tanto frente a la gripe como frente a la covid. Hasta el momento, 720.000 personas han recibido la vacuna antigripal, más del 67% de ellas mayores de 65 años. También se inmunizó cerca del 60% del personal sanitario y casi el 47% de los menores de hasta 11 años.

Desde el inicio de la campaña se han notificado más de 1.050 ingresos hospitalarios relacionados con la gripe, mayoritariamente de tipo A. Para contener estos datos, el Sergas llevó a cabo el pasado fin de semana una campaña extraordinaria dirigida a personas de entre 60 y 69 años, a la que acudieron 6.500 usuarios, elevando la cobertura en mayores de 60 años hasta casi el 57%.

Caamaño recalcó que "la Atención primaria es importante durante todo el año, pero adquiere especial relevancia en este período de inverno", por la mayor incidencia que existe de infecciones respiratorias que "sobrecargan estos servicios".

CENTRO DE SALUD DE A PARDA

Durante su visita a Pontevedra, el conselleiro comprobó el resultado de la reforma integral de la cubierta del centro de salud de A Parda, una actuación en la que la Xunta invirtió 95.000 euros.

Esta intervención se suma a otras mejoras realizadas en los últimos años, valoradas en más de 191.000 euros, entre ellas la renovación del sistema de climatización y diversas actuaciones para incrementar la eficiencia energética del edificio.

Según manifestó el conselleiro, el objetivo de estas reformas es doble "por una parte, la mejora la calidad asistencial y por otra, mejorar también los espacios donde los profesionales sanitarios ejercen su trabajo".