Galicia destruye 697 empleos frente al aumento en España a cifra récord de afiliados en octubre

Archivo - Una mujer escribe en el teclado de su ordenador, con papeles alrededor mientras trabaja en la oficina. 19 junio 2019, oficina, teclado, ordenador, oficinista, papeles. Ricardo Rubio / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 19/6/2019 - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió 697 cotizantes en octubre en Galicia respecto al mes anterior, lo que supone un 0,06% menos, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El total de afiliados medios se queda en 1.127.270.

Esta destrucción de empleo en Galicia contrasta con que en España la Seguridad Social ganó una media de 186.612 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,8%), su mayor alza en un octubre de toda la serie histórica, impulsada por el inicio del curso escolar y el proceso de regularización de inmigrantes. De este modo, al finalizar el mes, el total de afiliados medios se situó en un nuevo récord de 22.624.165 ocupados.

Sin embargo, en relación al mismo mes de 2025, la afiliación en la comunidad creció en 24.286 personas, una subida del 2,20%. Eso sí, es inferior a la media estatal de avance (+3,59%), con 784.573 más.

Por provincias, A Coruña es la única en la que se crea empleo respecto a septiembre, con 1.007 afiliados más (+0,20%), por lo que se eleva a 492.442 cotizantes. La mayor caída porcentual es la de Ourense (-0,29%), con 328 cotizantes menos, hasta un total de 111.219. Pontevedra destruye 1.106 empleos (-0,28%) y se sitúa en 393.052. En Lugo la pérdida de afiliados es de 270 (-0,21%), con un global de 130.556.

La mayoría de los afiliados gallegos del décimo mes del año se engloban en el Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto 904.499, de los que 22.699 pertenecían al Servicio Especial del Hogar y 6.658 al Agrario. Además, hay 205.122 autónomos y 17.649 trabajadores del mar.

La afiliación media avanzó en octubre en 11 comunidades respecto al mes anterior, con los mayores incrementos en la Comunidad de Madrid (+58.128 ocupados), Andalucía (+46.405) y la Comunidad Valenciana (+40.873).

Por el contrario, la afiliación cayó en seis comunidades, encabezadas por Baleares (-31.610 ocupados), La Rioja (-2.112), Castilla-La Mancha (-1.207), Cantabria (-825) y Galicia (-697).

MEJOR DATO ESTATAL EN LA SERIE

Gracias al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha aportado más de 490.000 nuevos cotizantes al término de octubre y al incremento de la afiliación en educación en más de 165.000 ocupados, el aumento de la afiliación media del mes pasado es el mayor en este mes de toda la serie histórica.

En los últimos años, el repunte más pronunciado en un mes de octubre se produjo en 2021, cuando el sistema sumó más de 159.000 ocupados, mientras que el año pasado se ganaron casi 142.000 afiliados.

En términos interanuales, de octubre de 2025 al mismo mes de 2026, la Seguridad Social ha ganado 784.573 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 3,59%, acelerando el ritmo de creación de empleo. Respecto a 2018, la afiliación media acumula un aumento de más de 3,63 millones de ocupados (3.631.092).

El Ministerio ha destacado el comportamiento dinámico del empleo en los últimos ocho años, señalando que la ocupación se sitúa en máximos históricos, impulsada tanto por el empleo femenino como por los trabajadores de mayor y menor edad dentro del mercado laboral.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 90.309 afiliados, lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 22.571.105 cotizantes. Con el repunte mensual de octubre, la serie desestacionalizada acumula 69 meses consecutivos de alzas.

"El mes de octubre nos deja un crecimiento de empleo histórico, como vemos en la serie desestacionalizada y en la original en comparación interanual. Llevamos 69 meses sumando afiliados mes a mes en la serie desestacionalizada; nuestro mercado laboral goza de muy buena salud", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La titular de Seguridad Social ha resaltado además el empuje de la afiliación de trabajadores extranjeros, que se acerca a los 3,7 millones de ocupados medios (3.699.878 cotizantes). "A final de octubre, hay 490.586 afiliados extranjeros en alta que proceden del proceso de regularización extraordinaria", ha añadido Saiz.

LA REGULARIZACIÓN APORTA MÁS DE 490.000 AFILIADOS AL SISTEMA

De hecho, en el marco de este proceso de regularización de extranjeros, la Seguridad Social contabilizó a finales de octubre un total de 490.586 afiliados en alta procedentes de esta medida extraordinaria. Desde abril, 557.410 afiliados extranjeros han estado al menos un día en alta.

Por países de origen, Colombia lidera las altas derivadas del proceso de regularización, con un 27,6% de los cotizantes (135.402 cotizantes), seguida de Venezuela, con el 15,7% (77.022 afiliados), concentrando entre ambos países el 43,3% del total.

Por regímenes, el 75,2% de estos trabajadores regularizados se encuadró en el Régimen General, mientras que un 5,9% lo hicieron como trabajadores autónomos (RETA).

Por sexos, el 59,7% eran hombres y el 40,3%, mujeres y, por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentran el mayor peso, con un 20,1% y un 19,3%, respectivamente.

LA EDUCACIÓN IMPULSA LA AFILIACIÓN

Por regímenes, el General sumó 170.852 afiliados medios en octubre (+0,90%), hasta los 19.059.332 ocupados, y en el último año acumula 704.996 cotizantes más (+3,84%).

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ganó 17.952 ocupados medios (+0,5%) y superó por primera vez los 3,5 millones de afiliados. En concreto, los cotizantes al RETA se situaron en 3.501.598 ocupados, 79.163 más que en octubre de 2025 (+2,3%).

Dentro del Régimen General, la educación encabezó los ascensos respecto a septiembre por el inicio del curso académico, con 165.994 cotizantes más (+14,1%), seguida de la construcción (+18.597 ocupados, +1,7%) y las actividades artísticas y de entretenimiento (+17.705 afiliados, +5,3%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario sumó 17.146 afiliados (+2,7%), mientras que el Sistema Especial de Empleados de Hogar ganó 12.295 ocupados (+3,2%).

Por contra, la hostelería restó 44.974 ocupados medios (-2,6%), las actividades sanitarias y de servicios sociales perdieron 28.639 afiliados (-1,4%), y las actividades administrativas y servicios auxiliares retrocedieron en 12.324 cotizantes (-0,8%).

SUBE LA AFILIACIÓN EN AMBOS SEXOS Y SE ACELERA ENTRE LOS EXTRANJEROS

El incremento mensual de la afiliación benefició especialmente a las mujeres, que sumaron 131.934 cotizantes en el mes (+1,2%), situándose el total en un nuevo récord de 10.712.135 trabajadoras.

Por su parte, la afiliación masculina aumentó en octubre en 54.678 ocupados (+0,46%), dejando el total de hombres ocupados en 11.912.029 trabajadores.

En la comparativa interanual, la afiliación masculina ha aumentado en 417.036 cotizantes en el último año (+3,6%), mientras que la femenina ha crecido en 367.537 ocupadas desde octubre de 2025 (+3,5%). De este modo, las mujeres representan actualmente el 47,4% del total de afiliados.

Por su parte, los trabajadores extranjeros ganaron 63.899 cotizantes respecto a septiembre (+1,76%), alcanzando una media de 3.699.878 ocupados, nuevo máximo histórico. En comparación con octubre de 2025, la afiliación de inmigrantes se ha incrementado en 598.378 cotizantes (+19,29%) y supone ya el 16,4% del conjunto del sistema.

El mayor crecimiento del empleo continúa concentrándose en el empleo estable y a tiempo completo, reduciéndose la tasa de temporalidad hasta el 12,1%, frente al 28,3% de octubre de 2021.

En el grupo de trabajadores menores de 30 años, el porcentaje de temporalidad cayó al 19,9%, frente al 51,7% registrado hace un lustro.

Seguridad Social ha informado además de que la relación entre cotizante y pensionista se sitúa actualmente en el 2,51, máximos desde 2011.