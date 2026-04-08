Galicia limitará el uso de dispositivos digitales hasta 5º de Primaria

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, interviene en el Debate Sobre el Estado de la Autonomía. Pazo do Hórreo. Santiago de Compostela. - ÁLVARO BALLESTEROS - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta limitará el uso individual de dispositivos digitales para todas las niñas y niños hasta 5º de Primaria a través de la futura Ley de educación digital.

Así lo ha avanzado en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha subrayado que esta norma "convertirá a Galicia en la primera comunidad que regula los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial dentro de la Educación".

En esta línea, ha reivindicado "tolerancia cero" contra el acoso escolar y la violencia en las aulas, por lo que ha señalado que se comenzarán a aplicar sanciones contra todas aquellas conductas "que atenten contra la dignidad y la autoridad de los docentes".

Según ha expuesto, se aplicará en todos aquellos casos en los que "el diálogo no funcione para resolver conflictos". "Ni las presiones, ni las amenazas, ni las agresiones son tolerables en ningún caso", ha insistido.