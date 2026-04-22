Galicia se ofrece en China como "punto de entrada a Europa" para grupos industriales como Citic

Imagen de la conselleira en China. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, se ha reunido este miércoles con representantes de China International Trust and Investiment Corporation (Citic), uno de los mayores conglomerados industriales y financieros del país asiático, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de inversión en Galicia.

En el encuentro, Lorenzana ha ofrecido Galicia como "punto de entrada a Europa" para grupos industriales como Citic, con el que la Comunidad ya tiene relación, al contar con Citic Censa en O Porriño.

"Precisamente por eso, el objetivo es dar un nuevo salto en esa relación y acompañar la siguiente fase de crecimiento de Citic en Galicia", ha apostillado la conselleira, según recoge la Xunta en un comunicado.

La reunión forma parte de un viaje institucional al gigante asiático que continuará este jueves con la presencia del presidente autonómico, Alfonso Rueda, que se enmarca, a su vez, dentro del Encuentro de Empresas Europeas de Fabricación Avanzada que organiza la compañía y el gobierno municipal de Hangzhou.

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Lorenzana ha destacado el interés del grupo en seguir consolidando y ampliando su relación con Galicia a través de futuras inversiones. Para ella, la reunión tenía por objetivo "identificar cómo convertir una implantación ya exitosa en una segunda fase de expansión con mayor escala, más innovación y mayor conexión con el tejido empresarial gallego".

"Creemos que Citic puede seguir encontrando en Galicia no solo una localización competitiva, sino un auténtico socio industrial a largo plazo", ha sentenciado.

En este primer día de viaje, la conselleira también ha tenido la oportunidad de reunirse con responsables de la provincia chinesa de Zhejiang y de la localidad de Hangzhou, donde ha ratificado que "Galicia es el territorio donde las empresas pueden invertir con confianza y encontrar un socio fiable para proyectos a largo plazo".