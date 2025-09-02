Galicia perdió en agosto 2.279 afiliados a la Seguridad Social, pero cerró el mes con una subida interanual del 1,68 %

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia perdió durante el mes de agosto 2.279 afiliados a la Seguridad Social, aunque el número de afiliados creció en 18.321 (+1,68 %) si se compara con agosto del año pasado.

Así, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Galicia contaba a final de agosto con un total de 1.111.207 afiliados a la Seguridad Social, de los que 482.219 se corresponden con la provincia de A Coruña, 389.948 son de Pontevedra, 129.660 son de Lugo y 109.380 se corresponden con la provincia de Ourense.

Del total de afiliados en Galicia, 887.916 están afiliados en el régimen general y, dentro de ellos, 6.737 son del sistema especial agrario y 21.661 del sistema especial de empleo de hogar. Asimismo, hay registrados 205.042 autónomos, y 18.249 inscritos en el régimen especial de trabajadores del mar.

Por provincias, en la de A Coruña hay 393.190 afiliados en el régimen general, 83.991 autónomos y 5.038 trabajadores del mar; en Pontevedra, hay 310.004 afiliados en el régimen general, 68.103 autónomos y 11.841 inscritos como trabajadores del mar; en Lugo son 97.520 afiliados en el régimen general, 30.770 autónomos y 1.371 trabajadores del mar; y en Ourense, son 87.202 afiliados en el régimen general y 22.178 autónomos.

VARIACIÓN POR PROVINCIAS

Por provincias, la afiliación descendió en todas en agosto, con respecto al mes anterior, excepto en Lugo; y en todas creció la afiliación en términos interanuales.

En A Coruña, se registraron 1.879 afiliaciones menos en agosto (-0,39 %) con respecto a julio, pero el crecimiento interanual ha sido del 1,77 % (8.387 afiliaciones más); en Pontevedra, agosto dejó499 afiliaciones menos que en julio (-0,13 %), pero un crecimiento del 1,76 % con respecto a agosto de 2024 (6.744 afiliaciones más); y en Ourense, se redujeron las afiliaciones en agosto un 0,13 % (145 afiliados menos), pero crecieron un 1,76 % interanual (1.887 afiliados más).

La provincia de Lugo fue la única que creció en afiliaciones en agosto, con 244 afiliados más (+0,19 %) y un incremento interanual del 1,02 %, con 1.303 afiliados más que en agosto de 2024.

ERE

Con respecto a los expedientes de regulación de empleo, a finales de agosto había 503 trabajadores afectados por ERE por causas económicas y organizativas, de los que 419 eran hombres y 84 mujeres, y 57 empresas.

Por provincias, eran 274 trabajadores afectados en A Coruña, 9 en Lugo, 24 trabajadores en Ourense y 196 en la provincia de Pontevedra.

Igualmente había 20 empresas afectadas por ERE por causa de fuerza mayor y 84 trabajadores. En total, en toda Galicia, a finales de agosto había 77 empresas afectadas por ERE y 587 trabajadores, de los 513 estaban afectados por una suspensión total y 74 por una suspensión parcial.