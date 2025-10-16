Galicia permitirá la caza libre de jabalí de forma inminente y hasta febrero de 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia declarará en los próximos días la situación de emergencia cinegética para el jabalí, lo que permitirá la caza sin límite del animal hasta febrero de 2026. Esta es la quinta vez que se recurre a este instrumento, provisional y extraordinario, tras hacerlo en 2019, 2021, 2023 y 2024.

Esta medida tiene como objetivo agilizar la aplicación de medidas dirigidas al control de las poblaciones --en este caso, de jabalí-- en aquellas zonas con mayor incidencia, a través de distintas modalidades y procedimientos de captura, según recuerda la Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático.

Por el momento, no ha confirmado a qué comarcas afectará, pero ha avanzado que la superficie afectada será similar a la de la declaración del 2024-25, que también entró en vigor en octubre y finalizó en febrero. Entonces, la emergencia cinegética abarcó 40 comarcas, que comprenden 260 ayuntamientos y un 84,7% de la superficie total de Galicia.

En los meses posteriores a esta última situación de emergencia, la Consellería, tras descartar su prórroga, mantuvo un protocolo con medidas de refuerzo, que permitía la solicitud de batidas preventivas.

Para esta declaración la Xunta tiene en cuenta los avisos de daños sobre cultivos agrícolas, superficies afectadas, superficie dañada en función de la total de la comarca, censos ganaderos de porcino doméstico y accidentes de tráfico causados por jabalí.

En la temporada de caza 2024-25, en la que se capturaron 18.884 ejemplares de jabalí, el número global de avisos por daños ocasionados por el animal fue de 4.269. Esta es una cifra ligeramente superior a la de los periodos 2023-24 (4.118 avisos) y 2022-23 (4.048). Por otro lado, en 2017-18 se recibieron 1.479 avisos, compara la Consellería.