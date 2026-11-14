Galicia reclama atención a la diabetes los 365 días del año y más equidad en el acceso a tratamientos e investigación

Archivo - Imagen de una persona con diabetes tipo 2. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Asociacións de Persoas con Diabetes (FEGADI) reclama una atención continuada y adaptada a las necesidades de las personas con diabetes, así como una mayor equidad territorial en el acceso a tratamientos, tecnologías, educación diabetológica y profesionales especializados, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este sábado, 14 de noviembre.

La entidad se suma así al manifiesto de este año, bajo el lema 'A diabetes non necesita un día. Necesita todos', que recoge seis demandas relacionadas con la prevención y la detección precoz, la educación y el acompañamiento, la investigación, el acceso a tecnología y recursos, la equidad territorial y la participación de los pacientes.

La dimensión del problema se refleja en los datos sanitarios. Según el Proceso Asistencial Integrado de Diabetes Mellitus tipo 2 del Sergas, la prevalencia de esta enfermedad alcanzaba el 9,11% entre la población gallega de 15 o más años a finales de 2022, de acuerdo con los registros de la historia clínica electrónica.

Además, las altas hospitalarias por complicaciones de la diabetes tipo 2 aumentaron un 37,4% entre 2019 y 2022, con las complicaciones circulatorias como las de mayor impacto.

Por su parte, la Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo (SGENM) apunta que la diabetes afecta a más de una de cada diez personas en Galicia, frente a los aproximadamente 4,7 millones de adultos afectados en el conjunto de España.

Esta estimación, referida al conjunto de la enfermedad, no es directamente comparable con el indicador del Sergas, que mide específicamente la diabetes tipo 2 registrada en la población de 15 o más años.

La sociedad científica advierte de que la diabetes tipo 2, la forma más frecuente, puede permanecer durante años sin síntomas, lo que favorece que haya personas que conviven con la enfermedad sin saberlo.

Por ello, insiste en la importancia de actuar antes de que aparezcan las complicaciones y recomienda prestar atención a factores de riesgo como los antecedentes familiares, el exceso de peso, la hipertensión arterial, la diabetes gestacional o el sedentarismo, así como realizar análisis de sangre cuando concurran estas circunstancias, incluso en ausencia de síntomas.

La prevención, sin embargo, no debe traducirse en culpabilizar a quienes desarrollan la enfermedad. FEGADI recuerda que en la diabetes tipo 2 intervienen también factores genéticos, sociales, económicos y ambientales, por lo que reclama políticas basadas en la información, el acompañamiento y el respeto.

AVANCES TECNOLÓGICOS Y ATENCIÓN CONTINUADA

El seguimiento diario constituye otro de los grandes desafíos. El Sergas ha desarrollado el proyecto E-Diabetes, que permite monitorizar los niveles de glucosa de más de 12.000 pacientes mediante sensores que envían los datos desde sus domicilios y los integran en la historia clínica electrónica.

A estos avances se suman los sistemas de monitorización continua de glucosa y las bombas de insulina, que facilitan el control de la enfermedad y la adaptación de los tratamientos a las necesidades de cada paciente.

La SGENM destaca también los avances farmacológicos de los últimos años, con medicamentos que, además de controlar la glucosa, ofrecen protección cardiovascular y renal.

Pese a estas mejoras, FEGADI considera necesario reforzar la educación diabetológica y el acompañamiento a pacientes y familias, así como garantizar que las nuevas tecnologías y los recursos disponibles lleguen a todas las personas que los necesitan. La Federación también reclama una mayor participación de los pacientes en las decisiones sanitarias que afectan directamente a su calidad de vida.

GALICIA, CON DOS HOSPITALES EN ENSAYOS CLÍNICOS SOBRE DIABETES TIPO 1

La investigación es otro de los ámbitos en los que persisten retos importantes, especialmente en la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune que destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina y que suele aparecer durante la infancia y la juventud.

Según el informe de la Fundación DiabetesCERO, publicado en octubre de 2026, esta patología afecta a más de 190.000 personas en España y cada año se diagnostican cerca de 6.000 nuevos casos, alrededor de 1.400 de ellos en menores de 15 años.

El documento analiza cuatro ensayos clínicos que han iniciado su actividad o incorporado participantes en España durante 2026, con capacidad para incluir a 160 pacientes. Galicia cuenta con un ensayo y dos hospitales participantes: el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).

La distribución territorial evidencia las dificultades para acceder a estas investigaciones, ya que siete comunidades autónomas no disponen de ningún hospital participante. En el caso gallego, la presencia de centros en Santiago y Vigo no garantiza que todos los pacientes puedan acceder a las distintas opciones, puesto que los estudios cuentan con criterios específicos de inclusión y plazos limitados para incorporarse.

Los ensayos analizados estudian tratamientos dirigidos a modular la respuesta inmunitaria y preservar las células productoras de insulina. Entre ellos figuran investigaciones con baricitinib, SAB-142 y teplizumab.

Este último fármaco marca un avance al ser la primera terapia autorizada en la Unión Europea para retrasar la progresión de la diabetes tipo 1 en personas detectadas en una fase anterior a la aparición de los síntomas. Sin embargo, según DiabetesCERO, en octubre de 2026 su financiación pública en España continuaba pendiente.

La fundación reclama una mayor coordinación entre hospitales, investigadores y asociaciones de pacientes, además de más recursos para impulsar ensayos clínicos y facilitar que las personas interesadas conozcan las oportunidades disponibles.

Entre sus líneas de investigación figuran las terapias celulares, las inmunoterapias y los estudios sobre los mecanismos de la enfermedad. En Galicia, la entidad también apoya trabajos de investigación sobre inmunoterapia en el CiMUS de la Universidade de Santiago de Compostela.

SEIS REIVINDICACIONES PARA LOS 365 DÍAS

En su manifiesto de 2026, FEGADI concreta seis demandas: más prevención y detección precoz; educación diabetológica y acompañamiento; investigación y mejores tratamientos; acceso a tecnología y recursos; equidad territorial y participación de las personas con diabetes.

La Federación recuerda que el diagnóstico constituye únicamente el comienzo de un proceso que requiere seguimiento sanitario y decisiones constantes en los ámbitos personal, familiar, educativo y laboral. Por ello, insiste en que las necesidades de quienes conviven con la enfermedad no desaparecen cuando termina la jornada del 14 de noviembre.

Como parte de este compromiso, FEGADI celebrará el próximo sábado 28 de noviembre en el Edificio CIS de Ferrol el II Congreso de Personas con Diabetes de Galicia, bajo el lema 'Conectamos. Compartimos. Avanzamos juntos'. La cita reunirá a pacientes, familiares y profesionales sanitarios en una jornada con conferencias, talleres prácticos y espacios de intercambio de experiencias.