Galicia reforzará el acompañamiento a los directores de centros educativos para "impulsar" el desempeño de sus funciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se ha reunido este jueves con la Xunta Autonómica de Directores para presentarles el nuevo 'Marco galego para o impulso educativo', que incluye el refuerzo del "liderazgo pedagógico" y el acompañamiento a los directores para "impulsar" el desempeño de sus funciones.

Además, el conselleiro ha avanzado que se organizarán grupos de trabajo para concretar el desarrollo de las diferentes medidas del Marco. En concreto, Román Rodríguez ha explicado que se busca avanzar hacia una "mayor profesionalización" de la función directiva en los centros escolares para que los directores "puedan ejercer un mejor desempeño de sus tareas con un mayor impulso".

Para ello, la Xunta propone una evolución del actual modelo de mentorización de las personas que acceden a la dirección, un nuevo modelo que se apoye en "la mentorización por parte de direcciones de referencia junto con la formación especializada, el intercambio de prácticas y el acompañamiento a lo largo del ejercicio de la función directiva".

También se potenciará, según ha incidido la Xunta en una nota de prensa, "su liderazgo pedagógico" y su capacidad para "identificar necesidades, establecer prioridades, impulsar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y movilizar los equipos docentes alrededor de objetivos compartidos".

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El nuevo marco educativo se estructura en torno a cinco ejes prioritarios: el refuerzo de las competencias básicas, la mejora continua del sistema, la igualdad de oportunidades, los retos de la tecnología y la digitalización, e impulsos específicos a la figura del profesorado.

En el ámbito del profesorado, la Xunta desplegará medidas dentro del marco de sus competencias, al tiempo que mantiene la petición al Gobierno central para que acometa una actualización ambiciosa de la carrera docente.

En el caso de los docentes en prácticas tras superar el proceso selectivo, la Consellería reforzará el acompañamiento por parte de docentes experimentados, evaluando la observación de la práctica en aula, la planificación de tareas y la atención a la diversidad.

Para los docentes noveles, se diseñará un itinerario específico durante sus primeros años de ejercicio orientado a consolidar una práctica eficaz en competencias básicas, evaluación, atención a la diversidad y gestión de aula.

Finalmente, la Consellería ultima la entrada en funcionamiento de la nueva 'Oficina de apoio ao profesorado', un servicio de atención integral que proporcionará acompañamiento, orientación, asesoramiento, apoyo y asistencia jurídica a los profesionales de la enseñanza que lo requieran.