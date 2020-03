Galicia registra la primera muerte por coronavirus y los afectados aumentan a 135

Del total, 101 están en aislamiento domiciliario, 27 permanecen hospitalizados en unidades convencionales y siete están en la UCI

Diez días después de la detección en la Comunidad del primer caso de infección por coronavirus, la Consellería de Sanidade ha informado este sábado del primer fallecimiento en Galicia de una persona con coronavirus, una mujer de 92 años con múltiples patologías previas que se encontraba ingresada en Povisa.

Así lo ha confirmado este sábado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que ha precisado que el fallecimiento se ha producido este sábado y que ha enviado un "abrazo" y el pésame a la familia de la mujer.

Según ha concretado, la paciente fallecida con coronavirus es una mujer de 92 años con patología múltiple que dio positivo a la prueba de Covid-19 y que se encontraba ingresada en el Hospital Povisa. Se trata de un caso importado.

En el conjunto de Galicia, el número de casos confirmados de coronavirus asciende a 135, 20 más que en último balance de la Xunta. De ellos, 55 están en el área de A Coruña donde, además de otros casos, se registraron varios vinculados al centro cívico de Feáns, cerrado preventivamente en cuanto se detectaron.

Asimismo, 23 están en el área de Vigo, 17 en la de Santiago, 15 en la de Ourense, 13 en Pontevedra, siete en Lugo y cinco en el área sanitaria de Ferrol.

Del total de pacientes positivos, la mayor parte --101-- están en aislamiento domiciliario, desde donde se les hace el seguimiento. Otros 27 permanecen hospitalizados en unidades convencionales y siete están en la UCI --cuatro en A Coruña, dos en Vigo y uno en Santiago--. Además, este viernes Galicia registró sus tres primeras altas, las de tres pacientes del área de A Coruña que ya han superado la enfermedad.

El gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, ha reconocido que este viernes fue un día "muy activo" en la actividad para identificar y contener el coronavirus. Así, sólo el viernes se hicieron 303 pruebas de esta enfermedad, con lo que el total realizado por el servicio sanitario gallego asciende a 1.087.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y PROTOCOLOS

Sanidade ha hecho hincapié una vez más en la importancia de no emplear el número 061 para aclarar dudas o para atenciones no urgentes, dado que podría obstaculizarse la atención de este tipo de emergencias. En caso de dudas o síntomas leves, la población debe llamar al 900 400 116 y, si se sospecha de que se pueda padecer coronavirus, no acudir a centros hospitalarios.

Desde este viernes, el Sergas pone además a disposición de la ciudadanía una página web --https://coronavirus.sergas.es--, en la que consultar la información dirigida a la población, a los profesionales sanitarios y a otros colectivos, con recomendaciones y pautas de actuación. En todo caso, la medida general pasa por extremar las medidas de higiene, evitar salir de casa si no es imprescindible y no estar en aglomeraciones de gente.

CONFINAMIENTO

En esta línea, los responsables de la sanidad gallega han destacado que lo importante es que "se sigan las recomendaciones" y que la población sea "responsable", especialmente las personas que se han desplazado recientemente a Galicia desde lugares de riesgo, como Madrid.

A ellos les instan a que "estén en una situación de cuarentena" las próximas dos semanas y que solo abandonen sus domicilios para "actividades puntuales". "Pero que no salgan como si estuviesen de vacaciones", ha dicho la responsable de Medicina Preventiva del área de Santiago, Teresa Queiro. El aislamiento social, tengan o no síntomas, debe prolongarse por 14 días.

Finalmente, el conselleiro de Sanidade ha apuntado que la posibilidad de suspender consultas o intervenciones ordinarias y no urgentes es una de las cuestiones que está a debate en el seno de la Administración gallega, que tomará medidas en este sentido si así lo requiere la necesidad de centrar recursos en la lucha contra el coronavirus.