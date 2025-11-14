Galicia sigue bajo la borrasca Claudia a la espera del anticiclón la próxima semana: más de 80 l/m2 en Poio y Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galicia sigue bajo la influencia de la borrasca Claudia, que dejó en las últimas horas mas de 80 litros por metro cuadrado tanto en Poio como en Santiago, con fuertes lluvias en la noche del pasado jueves.

MeteoGalicia señala que se mantendrá la inestabilidad en Galicia hasta este domingo, 16 de noviembre. Prevé que la próxima semana entre un anticiclón en la comunidad que traiga tiempo seco, aunque habrá bajada de temperaturas y volverá el viento del nordeste.

Este viernes será de lluvias localmente fuertes y de carácter tormentoso, más probables al oeste, además de intensos vientos, por lo que está activa la alerta amarilla en buena parte de Galicia.

Por el momento, los vientos ya han superado los 100 kilómetros por hora en Viveiro (Lugo) durante la madrugada del viernes.