Galicia se sitúa entre las comunidades donde más crece el empleo en I+D en el último año

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia se ha situado entre las comunidades autónomas donde más crece el empleo en I+D según el informe Indicador adelantado del Cotec que ha publicado la Fundación Cotec para la Innovación en el marco de su observatorio sobre el período de julio de 2024 a julio de 2025.

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, concretamente Galicia incrementa en un 6,3% el empleo en I+D con un aumento en términos absolutos de 341 personas, situándose como tercera Comunidad en la que más crece este indicador, solo por detrás de La Rioja y Castilla-La Mancha.

Un ritmo de crecimiento "superior al de la media estatal", del 4%, y al de aquellas autonomías líderes en I+D, como Cataluña (5,3%) el Madrid (2,4%). Por lo tanto, Galicia crece 2,3 puntos más que la media estatal.

Este dato, basado en la evolución diferencial de los afiliados a la Seguridad Social, "permite anticipar en que regiones el gasto en I+D podría estar avanzando con mayor intensidad, aunque convenga subrayar que esta es solo una de las variables consideradas en la estimación", según recoge el informe elaborado por la Fundación Cotec en colaboración con el Centro de Predición Económica y la profesora Eva Senra de la Universidad de Alcalá.

Así, el informe, que hace una estimación adelantada de los datos oficiales sobre la inversión en I+D en España que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica anualmente durante noviembre, anticipa un crecimiento robusto del gasto en I+D en España, pero con indicios de desaceleración y un dinamismo en el empleo en I+D.

Además, los datos de empleo en I+D en Galicia publicados confirman la tendencia mostrada en la última estadística del INE relativa a 2023, que recogía un incremento del 12,2% respecto al año anterior, por encima de la media estatal del 7,2%, hasta alcanzar las 13.856 personas.