Galicia sufriu 70,5 ciberestafas ao día durante o primeiro trimestre deste ano e 60 cibercrímenes diarios en 2021

O director de Infraestruturas e Seguridade de Amtega, Adrián Lence, e presidente dá Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, xunto a outros profesionais do sector

O director de Infraestruturas e Seguridade de Amtega, Adrián Lence, e presidente dá Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, xunto a outros profesionais do sector - XUNTA DE GALICIA

A Xunta anuncia 23,5 millóns de euros para facer fronte aos ataques na rede e a creación do Centro de Excelencia en Ciberseguridade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galicia rexistrou 22.010 cibercrímenes en 2021 e 6.345 ciberestafas no primeiro trimestre de 2022, segundo explicou este mércores o director de Infraestruturas e Seguridade da Axencia para a Modernización Tecnolóxica (Amtega), Adrián Lence, no marco do II Encontro Ciber.gal.

Lence sinalou que os galegos entre 25 e 45 anos son os máis afectados por este tipo de ataques, que tamén sofren empresas privadas e administración pública. O evento, organizado polo Nodo Galego de Ciberseguridade (Ciber.gal) e celebrado en Santiago de Compostela, reúne a máis de 40 expertos en seguridade da información de España.

Durante o seu relatorio, o director de Infraestruturas de Amtega destacou o aumento das infraccións penais daqueles que cometen delitos na rede e que a Unión Europea "prevé que se manteña". Así, na última década, as infraccións en España aumentaron un 770%, mentres que en Galicia, tan só no último ano, creceron un 50%.

Nesta liña, durante o pasado ano en Galicia lográronse detectar 18.000 situacións vulnerables nas que se podería rexistrar un ataque informático, moitas delas na provincia de Pontevedra. Ademais, Amtega sinalou que as plataformas antivirus dá a Xunta recollen unhas 65.000 incidencias cada mes.

A ESTRATEXIA DA XUNTA

Nesta liña, Lence definiu as liñas estratéxicas no ámbito da ciberseguridade que Galicia seguirá até o 2030. Así, destacou que a Xunta de Galicia "aumentará até os 23 millóns de euros no período 2023-2025" o orzamento para iniciativas que permiten facer fronte á ciberdelicuencia, un 18% máis que no período anterior.

Así, algúns dos obxectivos que se propoñen son mellorar as capacidades operativas para previr e responder ante un ciberataque ou desenvolver competencias en ciberseguridad.

Nesta liña, Lence explicou que Galicia forma parte do proxecto Retech, que contará cun orzamento de 58 millóns de euros. Con el buscarase a creación e posta en marcha dun centro para fomentar o talento a través da execución de iniciativas e proporcionarase á sociedade ciberseguridade.

Así mesmo, porase en marcha o Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia (Ceciga), "para fortalecer a resposta e xestión dos ciberincidentes". Este proxecto conta cunha partida de 4,5 millóns de euros e albergará espazos que acollerán a profesionais especializados en emprendimiento e innovación neste ámbito.

Nun futuro a curto prazo, Amtega destacou que se pretende, entre outras cuestións, lanzar o portal ciberseguridadedegalicia.gal e difundir campañas de sensibilización para toda a sociedade.

CIBERSEGURIDADE NOS CONCELLOS

Noutra orde de asuntos, tamén participou no acto o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, que subliñou que "non serve de nada ter unha administración nacional e autonómica hipertecnológica, se os concellos non están ao mesmo nivel".

Deste xeito, sinalou que "hai que deixar de falar de competencia diferencial" e pensar "en obxectivos comúns que requiren a colaboración das administracións".

Varela explicou que as características da sociedade galega, "envellecida, dispersa e problemas de conectividad, xogan en contra". Ademais, insistiu en que "a xente nova está familiarizada co uso das tecnoloxías", pero "non coas facilidades e procedementos que proporciona".