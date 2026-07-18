Galicia suma 7.390 afiliados a la Seguridad Social tras el proceso de regularización de migrantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha sumado 7.390 personas afiliadas a la Seguridad Social relacionadas con el proceso de regularización extraordinario de personas extranjeras, a 30 de junio. Supone así el 4,6% del total de regularizados en alta.

Así lo ha trasladado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa en la que expone que en el conjunto de España, se han registrado 159.097 afiliados relacionados con este proceso.

Por provincias, A Coruña ha sido la que contó con más regularizaciones, con 3.404 (2,1% sobre el total nacional); seguida de Pontevedra, con 1.881 (el 1,2%); Lugo, con 1.088 (0,7%); y finalmente Ourense, con 1.017 (con el 0,6%).

En un audio difundido a los medios, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha señalado que estos datos muestran que es "posible crecer económicamente, fortalecer un estado de bienestar y gestionar la inmigración con legalidad, responsabilidad y dignidad".

"Frente a quien levanta muros, nosotros apostamos por integrar, garantizar derechos y crear oportunidades, porque quien trabaja, cotiza y contribuye forma parte del progreso de Galicia", ha concluido.