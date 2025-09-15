El gallego Antonio Souto Iglesias, nuevo presidente de la Ciaim

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gallego Antonio Souto Iglesias ha sido nombrado nuevo presidente de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), según recoge la web de este organismo.

Este nombramiento se produce dos meses después de que su predecesor, Jesús Panadero, falleciese el pasado mes de julio.

Natural de la localidad pontevedresa de Marín, Souto Iglesias es director del Canal de Ensayos Hidrodinámicos Navales (Cehinav).

Todo ello mientras las familias de las víctimas del 'Villa de Pitanxo' continúan a la espera del informe definitivo de la Ciaim sobre el hundimiento de este pesquero en 2022 a 450 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá.

Precisamente a principios de este mes de septiembre, la Audiencia Nacional prorrogó otros seis meses la instrucción sobre el naufragio de este buque a la espera del documento de la Ciaim. El organismo sí entregó un informe preliminar del informe que apuntaba a un error del patrón como causa del naufragio, aunque queda por entregar el documento definitivo.

Ahora, los familiares de los 21 fallecidos esperan que esto suponga "un paso adelante" para acabar con la investigación y conocer qué ocurrió aquella madrugada de febrero, cuando solo tres de los 24 marineros a bordo lograron salvar sus vidas.