Gallegos en Oriente Medio, "tranquilos" aunque sin salir de casa: "Se escuchan explosiones y recomiendan buscar refugio"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La situación en Oriente Medio tras los últimos ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las respuestas de este país han obligado a cerrar el espacio aéreo en la zona, dejando a decenas de gallegos sin opciones para volver a casa y, en ocasiones, confinados en sus viviendas u hoteles.

El agravamiento de la situación en estos países, después de que Irán bombardease a su vez ciudades como Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, ha cerrado aeropuertos, impidiendo que residentes y turistas puedan regresar a Galicia y huir del conflicto armado.

Es el caso de la viguesa Tamara Abalde, que vive desde hace varios meses en Dubái y lleva tres días encerrada en su piso. "No tenemos información, solo las alertas que llegan al móvil que básicamente dicen que busques refugio", explica a Europa Press.

Ella y su pareja han expresado su preocupación, indicando que escuchan explosiones y aviones militares sobrevolando la zona. Además, los que pueden, han comenzado a teletrabajar para evitar salir, aunque los supermercados siguen abiertos.

"No salen ni llegan aviones", ha reconocido. Preguntada sobre si piensa abandonar el país lo antes posible, ha subrayado que su idea inicial era pasar un año allí y faltan "unos meses" para mudarse.

"A ver si la situación no escala y se queda todo tranquilo. Sino, también estamos hablando de irnos pronto, en cuanto haya vuelos", ha subrayado, indicando que este lunes la situación parece "más calmada".

"PAÍS SEGURO"

También la empresa e influencer gallega Mónica Villar ha subido un vídeo a sus redes sociales enviando un mensaje de "calma" a todos aquellos que están preocupados por la situación de los gallegos y demás españoles en Dubái.

Ella, afincada en dicha ciudad, ha subrayado que desde el sábado por la mañana las notificaciones de la Embajada no han cesado, por lo que están "actualizados 24/7". Villar ha insistido en que "el apoyo es continuo" y el país es "de los más seguros del mundo".

Al respecto, ha subrayado que mucha gente ha sido alojada tras quedarse tirada en los aeropuertos, agradeciendo el trabajo de la Embajada e indicando que hay cuatro teléfonos habilitados para personas que sufran alguna emergencia. "No estáis solos, está todo bien", ha sentenciado.

SIN VUELOS

En un contexto distinto se encuentra Karina Pombo, ya que las restricciones aéreas no solo afectan a Oriente Medio. Ella se encuentra de vacaciones en India y ha mostrado su preocupación sobre si su vuelo Bombay-Londres, programado para mañana martes, llegará a despegar. Todo ello debido a que muchos aviones han sido cancelados en las últimas horas.

Precisamente la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha prolongado hasta el 6 de marzo su recomendación a las aerolíneas de no operar en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, después de que la entidad europea revisara este lunes el aviso que lanzó el pasado sábado, 28 de febrero.

Así, los espacios aéreos mencionados por este Boletín de Información sobre Zonas de Conflicto (CZIB, por sus siglas en inglés) son Bahrein, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

En concreto, el aviso de este sábado señala que, dada la actual intervención militar, es "probable" que se produzcan acciones de represalia contra activos estadounidenses e israelíes en la región, lo que "introduciría altos riesgos adicionales no sólo para el espacio aéreo de Irán, sino también para el de los estados vecinos que albergan bases militares estadounidenses o que se ven afectados de otro modo por las hostilidades y las actividades militares asociadas, incluidas las intercepciones".

Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado que los derechos básicos de los viajeros "siguen plenamente vigentes, incluso en escenarios de guerra y restricciones en el espacio aéreo". Por ello, los pasajeros aéreos que se vena afectados por las cancelaciones de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo tienen derecho a que se les facilite un viaje alternativo o que se les reembolse el importe de su billete.