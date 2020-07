G.Caballero tacha de "insatisfactorios" los resultados y asegura que seguirá al frente del PSdeG

Afirma que "cumplirá" con los gallegos desde la oposición: "Sé que no es fácil llegar y, en la primera vez, besar el santo", afirma

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha considerado "insatisfactorios" los resultados alcanzados por su formación en las elecciones autonómicas de este domingo, en las que ha alcanzado 14 escaños --los mismos que en los comicios de 2016--.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del PSdeG con el escrutinio prácticamente finalizado, ha afirmado que el resultado es "claro" y que le corresponde al PP y a Alberto Núñez Feijóo, al que ya ha trasladado por teléfono su felicitación, "encabezar un gobierno en Galicia".

El socialista ha destacado que, con todo, su formación sube un punto y medio los apoyos con respecto a las autonómicas de 2016, y obtiene un 19,36% de los votos. "En todo caso, el resultado electoral es insatisfactorio para el PSdeG porque, por una parte, el PP mantiene la capacidad de gobernar en Galicia y, por otra, porque la hoja de ruta de cambio liderado por el PSdeG no se produce en este año 2020", ha señalado.

"Trabajamos con dignidad, con compromiso, los ciudadanos hablaron y establecieron su veredicto y nosotros asumimos el resultado de las urnas siempre dispuestos a intentar mejorar para alcanzar en un futuro un resultado electoral que sea más próspero no solo para el PSdeG, sino para el conjunto de los gallegos y para llevar a cabo el cambio político que esperábamos", ha indicado antes de mostrar su agradecimiento a todas las personas que integraron las mesas, a los apoderados e interventores del partido, así como a las "250.000 personas" que le dieron su confianza al PSdeG.

"VOY A CUMPLIR CON LOS GALLEGOS"

En su discurso, además, se ha mostrado en "condiciones" de cumplir con los gallegos en el Parlamento de Galicia desde la oposición. "Allí estaremos cumpliendo", ha manifestado antes de comprometerse a hacer una "oposición digna", a la "altura de los gallegos y gallegas". "Voy a cumplir con todos los gallegos que dieron su voto a este partido", ha incidido.

En una intervención en la que ha recordado que el PSdeG ya fue "tercera fuerza" en tres ocasiones anteriores, ha señalado su balance es "realista" y que asume que el resultado "no es el que esperaban", porque les hubiese gustado un mayor número de votos, de porcentaje y de diputados pese a haber quedado a muy pocos apoyos de obtener un escaño más en la provincia de Pontevedra.

FUTURO POLÍTICO

Además, tras recordar que él tiene una vida profesional "muy satisfactoria" como profesor universitario, ha asegurado que dio un paso adelante hace dos años y medio para liderar el partido, etapa desde la que en los comicios de 2019 el Partido Socialista alcanzó "los mejores resultados de su historia" en Galicia.

"Ahora en estas elecciones los resultados no son satisfactorios, no son los que esperábamos pero mi sentido de responsabilidad sigue siendo liderar el PSdeG-PSOE y creo que esa es la opinión que tienen la mayoría de los militantes y para lo que me dieron su voto", ha afirmado.

En este sentido, ha afirmado tener el "sentimiento" de "haber cumplido dignamente, con responsabilidad, honradez y con mucha dedicación" a lo que el partido "necesitaba". "Y creo que lo he hecho con mucha dedicación para la Galicia que creo que debe de ser la Galicia del futuro", ha manifestado.

Dicho esto, ha recordado que "él acaba de llevar". "Llevo diez meses en el Parlamento de Galicia y también sé que no es fácil llegar y, en la primera vez besar el santo", ha afirmado para recordar que tanto Pontón como Feijóo "llevan 16 en el Parlamento de Galicia". "Tienen una larga trayectoria y yo tengo un perfil distinto", ha apuntado.

El socialista también ha reconocido que "algunos" le dicen que deberían haber hecho una campaña "en la que se pusiese más en valor al candidato y el perfil personal más allá de las cuestiones ideológicas y programáticas". "Pero hicimos un planteamiento en positivo, con propuestas y con planteamiento de gobierno, y fue lo que articulamos como la mejor hoja de ruta para dar respuesta a una crisis muy profunda", ha indicado.

Por último, tras mandar un mensaje de apoyo a todos los ciudadanos de A Mariña, ha asegurado que su formación estaba en posición de "activación muy potente" para conseguir un cambio electoral a principios del mes de abril pero que llegó la crisis de la COVID-19, que marcó la campaña, y "hubo que hacerlo todo en un tiempo más corto" y con sin la misma "activación".