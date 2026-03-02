El Gobierno analizará "caso por caso" los másteres gallegos para identificar mejoras en los procedimientos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades analizará "caso por caso" los másteres de las universidades públicas gallegas para identificar posibles mejoras en la información y en los procedimientos, en beneficio de los solicitantes.

Un compromiso alcanzado en la reunión mantenida este lunes entre el secretario general de Universidades, los conselleiros de Emprego y Educación, y los rectores de las tres universidades gallegas, un encuentro que el departamento estatal ha calificado de "provechoso" y "constructivo".

En este contexto, la Xunta reclamaba la puesta en marcha de un "procedimiento rápido" y un proyecto piloto para agilizar la homologación de títulos universitarios extranjeros, especialmente para los beneficiarios de las becas BEME (Bolsas Excelencia Mocidade Exterior).

En este sentido, el Ministerio ha defendido que ya existe "en la práctica" un "fast track" para las declaraciones de equivalencia de títulos de Grado o Licenciatura obtenidos en el extranjero, gracias a medidas aplicables a la mayoría de los países latinoamericanos.

Asimismo, ha destacado que los participantes en la reunión han reconocido que las mejoras introducidas en 2024 y 2025 han permitido "reducir de forma drástica los tiempos de resolución, reforzar el rigor académico y establecer criterios generales que facilitan la homologación cuando los planes de estudio han sido analizados y acreditan una formación equiparable a la española".

Antes de mantener esta reunión de seguimiento, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y su homólogo de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, han denunciado ante los medios en Santiago el "bloqueo" que sufren miles de titulados y han urgido soluciones para un proceso que actualmente demora entre tres y cinco años de media, según han lamentado.