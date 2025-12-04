El Gobierno censura que la Xunta use a las víctimas de violencia machista como "moneda de cambio": "Es inaceptable"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que las palabras en las conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, avisó al Ejecutivo estatal que o se avanza con la Policía adscrita o le retirará tareas como proteger a víctimas de violencia machista, son de una "magnitud inaceptable" y ha censurado que use a las mujeres víctimas como "moneda de cambio".

En concreto, el conselleiro advirtió que, si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita, esta dejará de prestar otras funciones "que no sean de competencia autonómica" y ha apuntado, por ejemplo, a la protección de víctimas de violencia machista.

"Espero que sean solo una pésima ocurrencia personal y no de una orden del presidente de la Xunta", ha afirmado el delegado en declaraciones difundidas a los medios después de conocerse las afirmaciones del titular de Presidencia, Xustiza e Deportes.

"Una decisión así sería aún más grave, significaría que el propio Gobierno gallego está dispuesto a poner en riesgo la protección de las víctimas de violencia machista para presionar en una negociación con el Estado", ha considerado Pedro Blanco.

El delegado del Gobierno ha sostenido que "si de verdad consideran que la seguridad y la protección de las mujeres no es un servicio prioritario" se trata de una "falta de responsabilidad de una magnitud inaceptable".

"Las mujeres víctimas no son una moneda de cambio ni un instrumento de chantaje político", ha subrayado el delegado, que asegura que su protección "es prioritaria" y que no van a permitir que "nadie utilice a las víctimas para tapar su propia falta de diálogo y planificación".

Blanco ha considerado que la Xunta está lanzando un mensaje "muy peligroso" a las mujeres y a la sociedad: que su seguridad es secundaria, que su protección puede quedar en suspenso y que pueden jugar con su tranquilidad. Es reprobable.

Por ello, ha exigido una rectificación inmediata y que pidan disculpas a las victimas. "¿Qué es eso de un convenio pasado?", ha preguntado el delegado, que ha sostenido que los acuerdos hay que cumplirlos "siempre".

"La ley es clara, la Unidad Adscrita de la Policía debe de ser cofinanciada al 50% por el Estado y la Comunidad autónoma. El Gobierno dejó claro que pone de su parte", ha dicho para asegurar que "ahora es la Xunta la que tiene que cumplir, igual que hicieron otras comunidades como Andalucía y Madrid, donde el acuerdo se renovó sin problema".

"Es hora de que asuman sus competencias y garanticen lo que les corresponde", ha señalado.

DIMISIÓN DE DIEGO CALVO

También se ha pronunciado sobre las declaraciones de Diego Calvo la senadora socialista Carmela Silva, quien ha pedido la dimisión del conselleiro por unas declaraciones que ha calificado de "escándalo" sin "calificativo".

"¿Cómo? ¿Que la Xunta va a dejar sin protección a las víctimas de violencia de género?", se ha preguntado Carmela Silva, que ha instado al presidente gallego, Alfonso Rueda, a explicar "si está de acuerdo con que las víctimas de violencia de género dejen de estar protegidas por la Xunta". "Es que no se puede comprender. Es absolutamente escandaloso", ha afirmado.

Además, la socialista ha asegurado que el acuerdo no llega por los "impedimentos" que pone la Xunta, que "no quiere aportar la parte de financiación que le corresponde, como hacen todas las comunidades autónomas".

"Al margen de cualquier tipo de situación de falta de acuerdo, lo que jamás, lo que nunca se puede decir es que se va a dejar a las víctimas de violencia de género desprotegidas. Esto es inaudito, es inasumible", ha asegurado.

Por ello, Carmela Silva ha considerado que Diego Calvo debe "dimitir" y que Rueda debe salir a pedir disculpas por unas declaraciones "propias de quien está dispuesto a abandonar a su suerte a mujeres que sufren violencia machista".

"Este señor tiene que dimitir inmediatamente. El señor Rueda no lo peude tener ni un segundo más como conselleiro", ha dicho.