El Gobierno espera cerrar en los próximos días el traspaso a la Xunta de los permisos de trabajo a personas extranjeras

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (i), tras la 44º Comisión Mixta de Transferencias Estado-Galicia, a 9 de abril de 2025. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tiene previsto ultimar en los próximos días con la Xunta de Galicia el tramo final de la negociación para la transferencia de las funciones y servicios en materia de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de las personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en Galicia.

Así lo ha trasladado el Gobierno central en un comunicado oficial emitido este jueves. Según ha manifestado, el "objetivo compartido" es celebrar "cuanto antes" la Comisión Mixta de Transferencias, órgano encargado de formalizar el acuerdo definitivo. "Los contactos entre ambas administraciones han sido permanentes a lo largo de todo el proceso negociador y continúan desarrollándose con normalidad", ha apuntado.

Está previsto que la memoria económica definitiva sea remitida directamente a Galicia durante este mes de julio, "una vez incorpore las últimas consideraciones técnicas y reciba el informe favorable de los órganos competentes". Este pronóstico fue trasladado por Política Territorial a la Xunta en las últimas conversaciones mantenidas esta misma semana, los días 20 y 22 de julio.

Precisamente, este miércoles, en declaraciones ante los medios, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, urgía a "acelerar" la transferencia de esta competencia tras constatar "retraso" en los pasos preceptivos para materializarla.

Por su parte, el Gobierno ha insistido en su comunicado en que "mantiene su firme compromiso" en los acuerdos alcanzados con la Comunidad Autónoma y ha reiterado su voluntad de culminar este proceso --iniciado hace un año-- "con la mayor celeridad posible, dentro del rigor técnico y jurídico que requiere una transferencia de estas características".

CRONOLOGÍA DEL TRASPASO

La solicitud de inicio del procedimiento de traspaso fue presentada por la Xunta de Galicia el 21 de julio de 2025, según ha recordado el Gobierno. Tras el informe favorable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la viabilidad jurídica y competencial, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática impulsó la elaboración de la valoración del coste efectivo y de los medios personales y materiales asociados.

"Desde entonces, ambas administraciones han mantenido un proceso de trabajo continuo, con reuniones técnicas e intercambios permanentes de documentación para definir el alcance de la transferencia y su correspondiente financiación", ha destacado el Gobierno. Esto culminó con la formulación por parte del Ministerio el 28 mayo 2026 de la última propuesta de cálculo de la carga de trabajo correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2025 y el 19 de mayo de 2026.

La Xunta comunicó su conformidad con este nuevo criterio el pasado 15 de junio, lo que permitió solicitar la elaboración de una nueva memoria económica "ajustada a dicho acuerdo", en base a la cronología relatada por el Ejecutivo estatal. La memoria fue recibida el 13 de julio y, desde entonces, ha sido objeto de las últimas observaciones técnicas por parte de Política Territorial y Hacienda para reflejar "con precisión" el coste efectivo del traspaso y los recursos asociados a las autorizaciones correspondientes.