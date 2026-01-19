El Gobierno gallego anula el grueso de su agenda en solidaridad por el accidente ferroviario de Adamuz

Archivo - Reunión del Consello de la Xunta.- Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

El Gobierno gallego ha informado de que suspenderá el grueso de sus actos previstos para este lunes --a excepción de algunas reuniones que considera relevantes, como la semanal del Consello de la Xunta, aunque no habrá rueda de prensa posterior--.

Lo hará, según han transmitido, en solidaridad por el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, donde se computan hasta el momento al menos 39 fallecidos y 152 heridos.

Además, el presidente gallego, Alfonso Rueda, acompañado de otros miembros del Ejecutivo participará en un minuto de silencio por las víctimas en la entrada principal del edificio administrativo de San Caetano a las 12,00 horas.

A continuación, presidirá la reunión del Consello, aunque no habrá rueda de prensa posterior.

La Delegación del Gobierno y las subdelegaciones también han suspendido la agenda, así como el Ayuntamiento de Santiago (que tenía prevista una rueda de prensa), y sus principales dirigentes participarán en los minutos de silencio convocados en la comunidad.

PPDEG

El PPdeG ha enviado un comunicado en el que ratificaba que suspendía toda su actividad pública en esta jornada en señal de duelo por el siniestro. Los populares gallegos han transmitido que siguen "con enorme tristeza y preocupación" las noticias que se van confirmando sobre la tragedia ferroviaria.

En la misma línea que la dirección nacional, así como del resto de autonómicas y provinciales del PP en toda España, el PPdeG y sus agrupaciones cancelaron todos los actos públicos previstos para este lunes.

Los populares han expresado su solidaridad con los fallecidos, heridos y sus familias.

BNG Y PSDEG

Por su parte, el BNG ha comunicado que la portavoz nacional, Ana Pontón, suspendía la rueda de prensa que tenía prevista y que ha comparecido únicamente para hacer una declaración en relación al accidente ferroviario de Andalucía.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sí ha mantenido la comparecencia que tenía prevista en la Cámara autonómica, donde también ha aludido al siniestro ferroviario.