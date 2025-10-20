El Gobierno gallego cambia la normativa para que las bajas de los pacientes ingresados se tramiten desde los hospitales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos de la Xunta para 2026 introduce un apartado en el artículo 51 de la Ley de Salud de Galicia, que regula la atención hospitalaria, para contemplar que los partes de baja de los pacientes ingresados se tramiten desde el propio hospital.

En concreto, el nuevo apartado contempla la emisión por el personal facultativo de los servicios de admisión y demás unidades hospitalarias, de los partes médicos de incapacidad temporal (IT) de los pacientes en situación de alta laboral o asimilada que ingresen en régimen de hospitalización hasta su alta, de conformidad con las directrices y procedimientos que se determinen.

Además, la ley de acompañamiento contempla prorrogar las políticas introducidas en la Ley 2/2022 de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura en el Sergas.

Esto afecta a personal facultativo especialista de los hospitales comarcales, facultativos especialistas de Atención Primaria y Pediatría, que serán considerados como puestos de difícil cobertura. Por ello, los profesionales podrán acceder a las plazas por sistema concurso.

Además, a través de de la ley de medidas fiscales y administrativas, el Gobierno gallego también crea en el Servizo Galego de Saúde, dentro del colectivo de personal estatutario de gestión y servicios, la categoría de ingeniero biomédico.