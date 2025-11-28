El Gobierno gallego "rescata" los proyectos de siete empresas de base tecnológica con 1,6 millones de euros

Los proyectos de siete empresas de base tecnológica son "rescatados" por la Xunta con 1,6 millones de euros. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha "rescatado" con 1,6 millones de euros a siete empresas de base tecnológica "de reciente creación" que "no lograron financiación" en convocatorias estatales. Lo ha hecho a través del programa de 'Recuperación da excelencia Neotec', cuya resolución se ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que permitirá "la viabilidad y el crecimiento" de estas compañías.

Tal y como ha trasladado la administración gallega en una nota de prensa, esta inversión --cofinanciada por la Unión Europea en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027-- moviliza 2,67 millones en proyectos excluidos por "insuficiencia de crédito" del programa estatal del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

"Por esto, desde Galicia, las rescatamos con esta línea, para garantizar que puedan seguir adelante", ha señalado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, durante una visita a la empresa Binarial Automatización e Robótica, beneficiaria del programa de recuperación.

De este modo, Rodríguez también ha destacado la línea de ayudas que está incluida en el paquete 'Activa I+G+i', lanzado el pasado verano para "apoyar la colaboración entre empresas y la transferencia efectiva de resultados" y a la que la Xunta ha destinado casi 53 millones de euros mediante cuatro convocatorias.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN

Asimismo, el titular de Educación ha felicitado a las siete empresas beneficiarias de Neotec, entre las que se encuentra Binarial, que recibirá más de 230.000 euros para desarrollar su plan de negocio durante los próximos dos anos.

En concreto, el objetivo de esta compañía es poner en marcha tecnologías de automatización y robótica para "optimizar" procesos industriales en el sector de la automoción y en la industria de la alimentación mediante inteligencia artificial.

Gracias a este apoyo, tal y como ha trasladado la Xunta, la empresa prevé incorporar un nuevo investigador posdoctoral que se sumará a los nueve trabajadores que desarrollan su labor actualmente en las sedes de Padrón y Ames.

Además de Binarial, la Xunta también ha "rescatado" a las empresas Health Biolux, S.L.; Neventech, S.L.; Auvi Smart Electric, S.L.; Aguia Analitica Avanzada, S.L; Diversa Technologies, S.L; y ODS Protein, S.L.