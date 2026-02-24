El Gobierno justifica los cortes ferroviarios: "Lo fundamental y prioritario es garantizar la seguridad de las personas"

Estado de la vía del tren a su paso por la estación de Montefurado, a 17 de febrero de 2026, en Monforte, Galicia (España). La circulación ferroviaria entre Montefurado y Monforte de Lemos permanece interrumpida desde primera hora de este martes a causa d - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha justificado los cortes en infraestructuras tanto ferroviarias como carreteras durante los episodios de temporales que afectaron a la Comunidad al asegurar que "lo fundamental y prioritario es garantizar la seguridad de las personas".

Así lo ha trasladado este martes al ser preguntado por las críticas de la Xunta a la gestión del Ministerio de Fomento del servicio ferroviario, un asunto en relación al que este mismo martes comparece en el Parlamento de Galicia el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

El delegado ha insistido en que lo que más le interesa al Gobierno es "la seguridad de los ciudadanos" e, interpelado sobre ello, se ha referido a tramos concretos como el de la vía de ferrocarril convencional entre Santiago y Vilagarcía, cuyo corte ocasiona que los viajeros de las estaciones de Catoira, Matanza, Pontecesures y Osebe, no dispongan del servicio, para asegurar que en el momento en el que esté todo "repuesto" y se "garantice la seguridad" volverá a estar en funcionamiento. "Creo que mucho antes de lo que pensamos, en poco tiempo, seremos capaces de volver a abrirlo", ha dicho.

Pedro Blanco se ha referido a los múltiples daños causados por la meteorología adversa en las infraestructuras y, preguntado por las críticas de la Xunta a la falta de información sobre estas interrupción o modificaciones de la velocidad en la circulación, ha subrayado que son decisiones "puntuales" que "obedecen a motivos estrictamente técnicos".

Así, ha cuestionado que haya que informar de decisiones "técnicas y puntuales" y ha puesto como ejemplo el hecho de que ni el presidente Alfonso Rueda ni "ningún conselleiro" lo llamasen a él cuando hubo un desprendimiento en una autopista de titularidad de la Xunta. "Insisto, creo que la transparencia, la fluidez en cuanto a la relación tiene un tome, que es la razonabilidad", ha señalado.