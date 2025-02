El gobierno local de Santiago apela a la "responsabilidad" del PSOE para aprobar unas cuentas de "eficiencia social"

Espera llevarlas a pleno la próxima semana e insiste en que los ediles socialistas afines a la dirección participaron en la negociación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Facenda del Ayuntamiento de Santiago, Manuel César Vila, ha presentado este martes el proyecto de presupuestos para 2025, que ha definido como de "eficiencia social" y, para aprobarlos definitivamente, ha apelado a la "responsabilidad de los acuerdos negociados" con el Grupo Municipal Socialista.

En rueda de prensa, el edil compostelano ha recordado que el proyecto supera los 146 millones de euros, que se complementarán con un expediente de modificación de crédito de algo más de 1,5 millones.

Así, ha detallado que se trata del resultado "fruto de un trabajo intenso, en un contexto de dificultad económica" y que, a su vez, "este esfuerzo se ve complementado porque un año más estos presupuestos no suponen una subida de impuestos para la ciudadanía".

En este punto, ha reivindicado que se trata de unos presupuestos de "eficiencia social", en los que sitúan "por delante" políticas de "carácter social, en beneficio de las mayorías sociales y de los vecinos de Compostela".

APOYOS PSOE

Además, ha insistido en que son "fruto de un acuerdo político", por el que ha agradecido al Grupo Municipal Socialista el acuerdo sellado en el mes de enero.

Todo ello, con anterioridad a conocerse los expedientes de expulsión a cuatro de los seis ediles del PSOE en la corporación municipal por discrepancias con la dirección local del partido y a los que, precisamente, este martes se les ha trasladado la expulsión definitiva.

Antes de conocerse esta última resolución, preguntado por los medios en rueda de prensa sobre el apoyo a las cuentas de Gumersindo Guinarte y Marta Abal --ediles socialistas afines a la dirección local--, Manuel César ha señalado que el acuerdo del mes de enero fue "con la totalidad del Grupo Municipal Socialista".

"Estamos en contacto continuo con ellos y lo que ya se pactó en enero es fruto de un intenso trabajo administrativo de la oficina presupuestaria, de los diferentes servicios, de elaboración de informes... No parece serio, ahora, con el proyecto de presupuestos aprobado en junta de gobierno, poder hacer modificaciones cuando ya es un proyecto que es fruto de ese acuerdo, no es impuesto por los grupos de gobierno", ha aseverado.

Aunque ha reconocido que no sabe qué pasará en el pleno en el que se lleven las cuentas -- previsto a finales de este mes de febrero--, el concejal ha insistido en apelar a la "responsabilidad de los acuerdos negociados".

Así, cuestionado sobre si Guinarte y Abal conocen el contenido de este proyecto de presupuestos, el edil de Facenda ha afirmado que están informados y que incluso Marta Abal participó en las conversaciones de negociación.

"No pueden decir que no tienen acceso a esa información porque eso desde el primer momento se le facilitó para poder llegar a ese acuerdo. Sigue habiendo conversaciones, ayer se convocó la comisión informativa, se pasó toda la información oficial que tiene que ir al pleno, por lo que el desconocimiento del proyecto no es algo que puedan poner encima de la mesa porque no se ajusta a la realidad", ha expuesto.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

En todo caso, Manuel César Vila ha detallado en esta rueda de prensa estas cuentas que, ha insistido, están "centradas en los vecinos", con partidas para vivienda de más de 4,2 millones para adquisición y rehabilitación, así como con una "apuesta muy fuerte por los colectivos vulnerables".

En esta línea, ha destacado las cantidades destinadas a conciliación familiar, bolsas de comedor y al Servizo de Axuda no Fogar, que este 2025 "supera los 6,3 millones de euros". También ha puesto en valor los 8,5 millones destinados al transporte urbano, "manteniendo los precios y descuentos en los diferentes bonos".

En cuanto a las inversiones, ha destacado el millón de euros para la construcción de una cocina centralizada para los comedores escolares. Un capítulo en el que, tal y como ha explicado, se recoge una cuantía de 12,4 millones de euros que se complementa con 1,5 millones más a través del expediente modificativo de crédito.

También ha mencionado las obras ya licitadas a punto de adjudicar, por valor de más de ocho millones de euros, como la reforma de Santa Isabel, acondicionamiento del Pazo de Raxoi, el cruce de Xeneral Pardiñas o el barrio verde de Pontepedriña, entre otras.

Sobre el área de gasto, el responsable municipal ha indicado que la partida "más importante" va destinada a servicios sociales, con más de 56 millones, seguida de los "más de 27 millones a actuaciones de carácter general o a bienes públicos carácter preferente con cerca de 27 millones".

INGRESOS

Por otro lado, ha reiterado que no han subido "ningún tipo de gravamen de ningún tributo, impuesto o tasa municipal". Sin embargo, ha reivindicado que habrá una mayor recaudación a través de la inspección fiscal de los servicios de Tesorería municipal y de otros trabajos como la revisión de padrones y el cruce de bases de datos de diferentes administraciones públicas, "lo que lleva a que afloren determinados contribuyentes que no estaban dados de alta y supone una mejora en la gestión de tributos municipales".

Además, ha explicado que en los próximos meses tienen previsto aprobar las ordenanzas del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y la que regulará el impuesto de estancias turísticas.

En cuanto a la primera, ha lamentado que lo destinado al Canon de Sogama supone pasar de los 2,25 millones en 2024 a casi cuatro millones para este ejercicio. "Estamos soportando en este presupuesto un importante aumento en lo que sería la gestión de residuos sólidos urbanos y este tasazo supone una subida entorno a los dos tercios", ha apuntado.

Respecto a la tasa turística, el edil ha avanzado que su aprobación está prevista "de manera inminente" y ha recordado que las cuentas municipales contemplan unos ingresos de algo más de 2,6 millones de euros por este impuesto.

Del mismo modo, Manuel César Vila también ha defendido que estos presupuestos son de "gran responsabilidad en lo que respecta "al cumplimiento de las reglas fiscales".

"La deuda de este ayuntamiento no se va a aumentar durante el ejercicio 2025. El propio informe de estabilidad de intervención municipal recoge un ahorro líquido positivo para 2025, por lo tanto estaríamos en una situación de estar cumpliendo todo lo que tiene que ver con las normas de reglas fiscales establecidas, con unos ratios de endeudamiento por debajo del límite que nos obliga la normativa", ha subrayado.

En cuanto a personal, ha señalado que la plantilla aumentará en siete personas respecto al año pasado. En concreto, según ha detallado, se sumarán tres policías, dos bomberos y dos plazas de técnico de gestión en A2 en informática y de técnico en administración general en el servicio de contratación.

COMISIÓN SECTORIAL VIVIENDA

Por otra parte, en su intervención ante los medios, Manuel César ha avanzado que este miércoles se reunirá la Comisión Sectorial de Vivienda para declarar Santiago como zona de mercado residencial tensionado.

Tal y como ha recordado, esta comisión reúne a casi 20 colectivos y este es uno de los trámites necesarios para poder declarar el ayuntamiento como zona de mercado residencial tensionado.