El Gobierno local de Santiago enviará una propuesta a sindicatos de bomberos y policías para desbloquear el conflicto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha avanzado que está previsto que a lo largo de este lunes envíen una propuesta a los sindicatos de bomberos y policías para avanzar en el desbloqueo del conflicto.

Así lo ha trasladado tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre el estado de las conversaciones con los representantes sindicales de ambos cuerpos.

"Tenemos previsto en los próximos días convocar una reunión para valorar la propuesta y confiamos en poder llegar a un acuerdo cuanto antes para poder volver a una situación de normalidad", ha indicado Louzao.

Y es que tras aprobarse el pago de las horas extraordinarias en un pleno extraordinario el pasado viernes, día 21 de noviembre, -- que serán abonadas en la nómina de este mes -- el siguiente paso del Ayuntamiento es abordar las demandas de los trabajadores.

Louzao ha reiterado que el Gobierno local "sigue trabajando" para valorar el resto de las demandas, y ha recordado que esta situación "es heredada y un problema estructural de hace muchos años".

"Queremos solucionarlo, no solo dando respuesta a las demandas sino tomando medidas para que cambie la situación del número de efectivos y poder evitar que vuelva a suceder esta cuestión", ha concluido.