El Gobierno de Lugo acusa a Candia de "corruptela democrática" y de perseguir con la moción "sus intereses personales"

La portavoz del PSOE en el Gobierno local de Lugo, Ana González Abelleira. - AYUNTAMIENTO DE LUGO

LUGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Gobierno local de Lugo, Ana González Abelleira, ha calificado de "corruptela democrática" la posible presentación de una moción de censura por parte del Partido Popular, aprovechando el apoyo de la exconcejala socialista María Reigosa.

"Aprovechan la situación de vulnerabilidad vivida por el fallecimiento de tres compañeros", ha lamentado, además ha asegurado que "el interés no es Lugo, ni los ciudadanos, es un interés personal y absoluto para adquirir el poder".

La concejala ha insistido en que la moción de censura es "un run run" que se pone en contradicción con "la política seria" que se desarrolla en el Gobierno local, aunque ha afirmado que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna moción por parte del Partido Popular.

"Estamos acostumbrados al estilo de Elena Candia y su corruptela democrática", ha destacado Ana González Abelleira, al tiempo que ha señalado la "costumbre" de la responsable del PP "de utilizar temas espurios para conseguir un sillón en cada momento", en referencia a su acceso a la presidencia de la Diputación a tres meses de las elecciones cuando se abrió una causa judicial contra José Ramón Gómez Besteiro.

González Abelleira ha destacado que "el Gobierno sigue trabajando con normalidad y responsabilidad, por ese compromiso que le debemos a la ciudadanía por la que fuimos apoyados".

La portavoz socialista ha asegurado que durante el fin de semana Candia ha dado alas al rumor de la moción de censura "utilizando a otras personas de su partido para dar voz a sus ideas".

Afirma que "está todo orquestado", pero que realmente "no cuenta con el apoyo de los ciudadanos". Para ello, se ha referido a una encuesta que han presentado los socialistas en la que aseguran que el 60% de la población no está de acuerdo con la moción de censura. Además, más del 70% considera que Lugo está mejor que hace tres años.

"No les está saliendo bien el movimiento al Partido Popular por eso insto a Elena Candia a que presente sus encuestas, porque estoy segura que las tiene, para que contradigan estos resultados", ha añadido la portavoz, que ha acusado a la responsable popular de "querer gobernar Lugo sin pasar por las urnas, porque sabe que los vecinos no la van a apoyar".

BENEFICIOS PERSONALES

Abelleira ha insistido en que el Gobierno de Lugo sigue trabajando y ha apelado al "respeto" que se merecen los ciudadanos porque "la política tiene que estar por encima de los intereses personales".

Sobre Elena Candia, Ana González Abelleira ha asegurado que desde que ha llegado a Lugo "su único interés es obtener poder aunque eso implique actuar en contra de la democracia".

"¿Cómo te puedes fiar de una persona que actúa así, que llegó a presidenta de la Diputación haciendo trampas, como quiere seguir haciendo en Lugo?", ha sentenciado.

Además, ha añadido que desde que Elena Candia llegó a la corporación, sus acciones se han medido por "la confrontación, la trampa, el oscurantismo, la chequera y nosotros no entramos en ese juego".

LAS OFERTAS A MARÍA REIGOSA

Sobre María Reigosa ha insistido la portavoz socialista en "desconocer" los motivos que la han llevado a este desencuentro con el partido por el que fue incorporada a la corporación o si ha demandado algún cargo en sus negociaciones.

"Somos elegidos por una partido, por unas siglas a las que nos debemos, no estamos para exigir cargos, aportamos nuestra valía y luego será el partido el que decida si quiere elegir a una u otra persona", ha señalado, asegurando que "se habla" de diferentes puestos que se le han ofertado.

Así, ha recordado que se le ofreció el 100% de la exclusividad cuando llegó al Gobierno y después el 75% y en ningún momento aceptó. Tras varios desencuentros, González Abelleira aseguró que se mantuvieron numerosas reuniones "y llegaron a acuerdos".

A renglón seguido, ha insistido en que esta negociación responde a "intereses personales" y que les ha faltado el respeto a "los ciudadanos y a lo que decidieron en las urnas".

La responsable del Gobierno no considera que haya riesgo para los grandes proyectos "que llevan la firma socialista" si se produce un cambio en el Gobierno, ya que han sido aprobados los presupuestos.

"También resulta incoherente que se hayan apoyado unos presupuestos, que son el reflejo de la actuación del Gobierno, como ha votado a favor María Reigosa, y que ahora quiera acabar con el Gobierno, la política es para tomarla en serio", ha insistido.