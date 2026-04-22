El gobierno de Lugo carga contra "el PP de siempre" y le acusa de "comprar una moción de censura"

La portavoz del PSOE en el gobierno local de Lugo, Ana González Abelleira. - AYUNTAMIENTO DE LUGO

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el gobierno de Lugo, Ana González Abelleira, ha aprovechado la reunión de los temas tratados en junta de gobierno para calificar de "indignante" la moción de censura que el PP ha sellado con María Reigosa, la edila que dejó el PSOE y que estaba en el grupo de los no adscritos.

Ha indicado que es "una tomadura de pelo" que se cree una plaza para "comprar una moción de censura" y ha acusado tanto a Elena Candia como a María Reigosa de "regirse por intereses personales y utilizando métodos que ya estaban olvidados". Ha añadido que "sigue siendo el Partido Popular de siempre, utilizando las formas y maneras de siempre".

La socialista ha insistido en que la salida de una plaza en la Xunta en la que se pide un perfil similar al de María Reigosa "apunta a un delito penal y administrativo". Por ello, ha instado a los sindicatos a que "vigilen esta situación porque puede ser un caso de soborno o prevaricación".

"INDIGNACIÓN CIUDADANA"

Por su parte, el nacionalista Rubén Arroxo ha aprovechado también para repetir la "indignación ciudadana" que existe actualmente por este hecho, en relación a la plataforma que se está formando en contra de la moción que impulsan personalidades de la cultura.

"La ciudadanía va a salir a la calle y va a protestar", ha asegurado Arroxo.