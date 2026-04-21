El Gobierno moviliza 399 millones de euros para Galicia a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará una inversión de 7.000 millones de euros para las comunidades autónomas, de los que Galicia gestionará 399 millones para los próximos 5 años.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

En el caso de Galicia, la inversión pasa de 106 millones de euros en el anterior Plan Estatal a 399 millones, lo que supone una diferencia de 293 millones.

La inversión irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo PEV. Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

La principal novedad del PEV pasa por la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude.

Asimismo, el Plan impulsará un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente, según ha señalado el Gobierno en una nota de prensa.