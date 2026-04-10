El Gobierno de Rueda tiene intención de agilizar el plan de control de bajas y empezar a dar pasos en este semestre

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno que dirige Alfonso Rueda tiene intención de, en la línea por lo manifestado por el presidente en el debate del estado de la autonomía de esta semana, agilizar el plan de control de las bajas laborales e iniciar las actuaciones en este semestre, es decir, antes del periodo estival.

Así lo han ratificado fuentes de la Xunta tras ser consultadas acerca de cómo se materializaría el que ha sido uno de los principales anuncios que Rueda ha dejado en el debate de política general de ecuador de mandato, que ha acogido el Parlamento de Galicia.

Un paso clave será abordarlo con los sindicatos que, a priori, no parecen muy favorables. De hecho, CIG y CC.OO. han avanzado que preparan movilizaciones, mientras UGT se abre al diálogo pero avisa de que "no se puede saltar" la legislación.

En el marco de este proceso se determinará con exactitud cómo se materializa el compromiso, dado que el propio presidente ya avanzó su intención de activar las actuaciones "en las próximas semanas".

Aunque la propuesta de resolución de los populares aprobada este viernes tiene una redacción más genérica --a la que intentaron dar una mayor concreción sin éxito en las negociaciones--, el Gobierno autonómico remarca que su objetivo es impulsar el plan contra el absentismo en los términos enunciados por Rueda.

En concreto, en su intervención en la Cámara del miércoles y tras recordar que la Xunta ya impulsó un programa de revisión que permitió "controlar casi 130.000 bajas", lo que resultó "en el alta de 30.200 personas que no debían estar en esta situación", el presidente anunció la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por enfermedades musculoesqueléticas o de "psiquiatría menor", que "son las más frecuentes".

Argumentó que estas unidades servirán "de apoyo" a los médicos del primer nivel asistencial que gestionan las bajas y anticipó que también se "reforzará el papel de las mutuas" en la revisión de las incapacidades temporales. Así, cada vez que una mutua realice una propuesta de alta "lo suficientemente justificada", la inspección sanitaria "la va a ratificar y acordar el alta".