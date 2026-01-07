El Gobierno traslada su "compromiso" con los ganaderos gallegos e informará "periódicamente" de avances con Mercosur

Reunión entre el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y representantes de ganaderos y agricultores gallegos - DELEGACIÓN GOBIERNO EN GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha trasladado el "compromiso" del Ejecutivo con agricultores y ganaderos gallegos y se ha comprometido a que se informe "de manera periódica" al sector sobre la evolución de las negociaciones con Mercosur y sobre el análisis del desarrollo y aplicación de la PAC, manteniendo una comunicación "fluida y constante" con las organizaciones agrarias.

Asimismo, ha anunciado que remitirá una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para solicitar la "mejora" del sistema de inspección y control. Todo ello con el objetivo "garantizar el cumplimiento efectivo" de la Ley de la Cadena Alimentaria, "una herramienta clave para asegurar precios justos y proteger a los productores".

Así lo ha hecho este miércoles en una reunión que ha mantenido en la Subdelegación de Ourense con representantes de agricultores y ganaderos de la provincia para analizar la situación actual del sector, en un encuentro que se ha desarrollado en un clima "positivo, de diálogo y trabajo conjunto", según ha trasladado la Delegación a los medios.

Durante la reunión, en la que también ha participado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, Blanco ha subrayado que el Gobierno "comprende y comparte gran parte de las inquietudes trasladadas por el sector".

En materia sanitaria, el delegado ha traslado su apoyo a la petición de vacunación preventiva del ganado bovino frente a la dermatosis nodular y otras enfermedades, una demanda "en la que insistirán ante las instituciones europeas y reforzar la prevención y la seguridad sanitaria del sector".

Con todo, el delegado del Gobierno ha asegurado que estas peticiones serán igualmente trasladadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de que "sean estudiadas y defendidas en los ámbitos competentes".

Representantes de los ganaderos, por su parte, no han querido hacer valoración al respecto de la reunión. Todo ello en un día en el que han bloqueado la entrada a la Subdelegación del Gobierno y han movilizado "más de 150 tractores" en distintos puntos de la provincia, preparados para entrar a la ciudad.

Bajo el lema 'Gandeiros Unidos. Sen campo, a cidade non come' y 'Basta xa. Están a matar o rural', los manifestantes se han movilizado durante casi dos semanas en las puertas de la Subdelegación con el objetivo de trasladar el descontento con el acuerdo de la UE con Mercosur y en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) "justa".