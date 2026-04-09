El Gobierno ve "ilegal" el plan de la Xunta para controlar el fraude en bajas laborales y avanza que lo recurrirá

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios de comunicación antes de clausurar el proyecto itinerante 'Formación en Ruta' - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado que si la Xunta presenta, finalmente, el programa anunciado por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, para reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales el Ejecutivo central interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional.

En el Debate sobre o Estado da Autonomía, Rueda avanzó que presentarán "en las próximas semanas" un programa "integral" que aspira a reforzar el control sobre los posibles casos de fraude en las bajas laborales -- con el foco en las enfermedades musculoesqueléticas o de "psiquiatría menor" -- y también prevé "reforzar el papel de las mutuas" en la revisión de las incapacidades temporales.

"Es ilegal", ha sentenciado Yolanda Díaz en declaraciones a los periodistas antes de clausurar el proyecto itinerante 'Formación en Ruta', desarrollado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y la Fundación Laboral de la Construcción.

Al respecto, ha dicho que si la Xunta sigue con la medida el Gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad "por invasión competencial". "Mata dos pájaros de un tiro, pone en cuestión la profesionalidad de los sanitarios públicos, la propia gestión suyda de la sanidad y está privatizando esta gestión".

La vicepresidenta segunda ha argumentado, además, que la medida supondrá privatizar "más" algo que ha calificado de "clave", en referencia a la salud de los trabajadores y trabajadoras.

"La competencia, en primer lugar, es de los médicos y las médicas que decretan las bajas médicas en dos materias de mucha sensibilidad", ha recalcado también para insistir en la interposición del recurso de inconstitucionalidad si la Xunta sigue adelante con la medida.