El gobierno vigués rechaza la reprobación de Carmela Silva en el pleno

Publicado 27/02/2019 13:52:38 CET

El PP critica la "huida del pleno" de la teniente de alcalde y Marea cuestiona el sistema de elección de altos funcionarios

VIGO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE, que conforma el gobierno de Vigo, ha tumbado este miércoles la propuesta de reprobación de Carmela Silva, planteada por el PP en un pleno extraordinario, porque la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra "no tiene ninguna vinculación" con la sentencia que condena a un funcionario a cinco años de cárcel por la contratación irregular de su cuñada en una concesionaria del Ayuntamiento olívico.

Así lo ha justificado el portavoz del gobierno local, Carlos López, quien ha afeado a los 'populares' que hayan solicitado la celebración de este pleno extraordinario, que "va contra los derechos fundamentales y la protección del honor".

La propuesta del PP, que era la reprobación de Silva y del concejal de Empleo, Santos Héctor Rodríguez, por esa sentencia (que pone de manifiesto la relación de parentesco de la persona contratada), ha sido calificada por López Font como "política de vertedero, de buitres, con un ataque personal indigno, y una cacería política".

A ese respecto, el portavoz del gobierno ha recordado que, mientras que Santos Héctor Rodríguez fue "un testigo más" en el proceso judicial por ese 'enchufe', Carmela Silva ni siquiera fue citada, "porque el juez considera que no tiene nada que ver", porque "no tiene ninguna vinculación con este tema".

López Font ha concluido su intervención lamentando que el PP "lleva cuatro años en la difamación permanente" y ha augurado que, en las próximas elecciones municipales, "los vigueses les van a sacar tarjeta roja". "No van a poder con nosotros, y las personas calumniadas irán a los tribunales y ganarán", ha rematado.

AUSENCIA DE CARMELA SILVA

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Elena Muñoz, ha recalcado que no deben confundirse las responsabilidades judiciales con las políticas, que son las que su grupo reclama a Silva y a Rodríguez, por una sentencia "demoledora" que va a llevar a prisión a un alto funcionario por contratar "no a cualquier vigués, no, a la cuñada de Carmela Silva". "Hay que tener dignidad y saber marcharse, por limpieza democrática y por respeto a los vigueses", ha proclamado.

Muñoz ha criticado duramente a Silva por no estar presente en el pleno extraordinario (tampoco lo estuvo en la sesión ordinaria previa, por encontrarse en un acto en Madrid), y ha concluido que la concejal socialista "está huida del pleno, lo mismo que intentó su cuñada para no comparecer en el juicio, que la tuvo que ir a buscar la Policía".

Tras su primera intervención, y cuando empezaba a intervenir el portavoz de Marea de Vigo, los concejales del PP colocaron un enorme cartel con la imagen de Carmela Silva en uno de los sillones del salón de plenos, al tiempo que exhibían letreros con el lema 'Carmela Silva. Dimisión'. El cartel fue inmediatamente retirado por orden del alcalde, quien criticó el comportamiento de los ediles recordándoles que estaban "en el pleno del Ayuntamiento".

"SUPERFUNCIONARIOS" POR ENCIMA DEL PODER POLÍTICO

El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez Correa, ha incidido en la necesidad de llegar a lo que subyace tras la sentencia por el 'enchufe' de la familiar de Silva, y es, en su opinión, "una élite de superfuncionarios" que incluso llega a estar "por encima del poder político".

Así, ha recordado que el alto funcionario condenado acumuló dos jefaturas de servicio, y ha denunciado que este sistema de provisión de puestos de responsabilidad convierte la contratación en concesionarias y planes de empleo en un "coladero". "Lo de la cuñada de Silva es un caso, de los miles que pueden existir. Y lo que pasó aquí es que un funcionario se autoinmoló en la pira para preservar a los políticos", ha sentenciado.

Finalmente, la propuesta de los 'populares' solo tuvo el respaldo de este grupo, mientras que el PSOE votó en contra y Marea de Vigo se negó a votar.