Gómez Caamaño asegura "no esperar nada" de la ministra de Sanidad en relación con el borrador del Estatuto Marco

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios, a 10 de julio de 2026. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha mostrado desconfiado con la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles, llegando a afirmar que "no espera nada de la ministra" en relación con el borrador del nuevo Estatuto Marco que se aborda en la reunión.

En declaraciones a los medios antes de participar telemáticamente en la reunión, el titular de Sanidade ha advertido de que es "muy probable" que el próximo mes de septiembre se produzca una huelga de facultativos de carácter indefinido, un conflicto que, a su juicio, supondrá un "gran impacto negativo" en las listas de espera de cirugías, consultas y pruebas complementarias.

Además, el conselleiro ha arremetido contra la forma de trabajar del Ministerio, señalando como algo "muy típico de la ministra" el "hacer cosas rápido" e "intentar quitarlas cuanto antes". Frente a estas "prisas", el representante autonómico ha reclamado "más rigor".

Esta crítica se extiende también a la propuesta de homogeneización de las listas de espera, aunque el conselleiro ha admitido que la idea es "interesante" y "buena", considera que el documento presentado por el Ministerio está "inmaduro".

"La idea es realmente muy buena, la compartimos totalmente, se ha hecho un gran trabajo. Hay muchísimo trabajo detrás de esta propuesta por todas las comunidades autónomas, pero consideramos todas las comunidades autónomas que todavía está inmadura", ha insistido.

Finalmente, el conselleiro ha reiterado que las dificultades técnicas --como la carencia de plataformas informáticas comunes-- demuestran que el proyecto tiene aún "flecos". "Algunas partes de lo presentado son muy complejas y no tienen mucho sentido común. Esos flecos son las que hay que terminar de trabajar, es lo que opinan los consejeros y consejeras de otras comunidades y también lo que opinan los directores generales de asistencia que han estado trabajando durante mucho tiempo", ha concluido.