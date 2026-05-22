Gómez Caamaño defiende la vinculación de la gestión de bajas y el plus de los médicos, "medida de control y no novedosa"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios este viernes, en Santiago de Compostela - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha salido al paso este viernes de la polémica generada por la vinculación de la gestión de bajas laborales al plus de productividad de los médicos del Sergas, una medida que ha defendido asegurando que servirá, como otras, para "el control y monitoreo" del funcionamiento del sistema y, apuntando además, que no es una novedad, pues ya se puso en marcha en 2025.

Y es que evitar que las bajas laborales excedan más allá de la "duración estándar" es uno de los objetivos recogidos en los Acordos de Xestión del Sergas -publicados por el propio departamento sanitario- y, por tanto, forma parte de la baremación para el plus de productividad que reciben los profesionales al conseguir dichos objetivos.

Estos acuerdos son herramientas de planificación anuales que la Consellería de Sanidade utiliza para establecer objetivos asistenciales, preventivos y de gestión en las distintas áreas.

Entre los 53 indicadores incluidos están, por ejemplo, el impulso de los programas de cribado, la investigación, la prescripción mínima de medicamentos genéricos, la atención a la salud mental y el fomento de la participación en campañas de vacunación.

Precisamente este es uno de los puntos destacados por el conselleiro esta mañana para desechar la idea de que la Consellería "prima" a los médicos por reducir el tiempo de las IT. "En ningún caso se prima a los médicos de familia por acortar las bajas de las personas que no están en condición de volver a su puesto de trabajo. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que el trámite de estas bajas es manifiestamente mejorable", ha aseverado.

Lo que pretende la consellería con esta medida, ha insistido, es "mejorar" ese trámite.

EVITAR BAJAS LABORALES QUE EXCEDAN "TIEMPOS ESTÁNDAR"

Fuentes consultadas por Europa Press el jueves y, en base a los documentos publicados por el Sergas, detallaban que, a cada cierre de año, se hace una evaluación de los objetivos -cada uno con un peso determinado en la baremación- para el abono del complemento de productividad a los médicos de familia.

Este año el plus para los médicos de atención primaria se sitúa en los 2.491 euros, de los que una parte se abona nómina a nómina, y otra se paga en base a los objetivos alcanzados.

Entre esos objetivos a recompensar está el control de la duración de los procesos de incapacidad temporal. Cada proceso lleva aparejado un tiempo 'estándar' de baja -marcado por la Seguridad Social-. Que el paciente exceda ese margen 'estándar' es lo que se pretende evitar.

Incide en ese extremo el conselleiro, que explica que uno de los objetivos de los acuerdos de gestión es, además de monitorizar el sistema, "eliminar la actividad ineficiente".

Como ya señalaron ayer fuentes de la consellería de Sanidade, recuerda también que el indicador de las bajas está dentro del convenio del Instituto Nacional de Seguridad Social y que lo utilizan otras comunidades como Castilla-León.

"La Consellería de Sanidade reconoce el trabajo y el esfuerzo que hacen los médicos de familia en relación a las bajas y la única intención que tiene es mejorar la tramitación de esas bajas. Nunca adelantar una baja justificada sino, por ejemplo, una baja que se prolonga en el tiempo por culpa de una prueba pendiente, pues que podamos acelerar esa prueba para que el paciente se incorpore al trabajo lo antes posible", esgrime.

FACULTATIVOS, DESCONTENTOS

Pese a las explicaciones, los facultativos han expresado su descontento con la vinculación de esa gestión al plus. Se muestran preocupados por la percepción de esta medida en la población general y apuntan hacia lo "peliagudo" de incluirla en la ponderación de una prima económica.

Primero, por lo subjetivo de la misma -la evolución de cada paciente puede ser diferente- y, segundo, por la limitación de la mano del médico de familia -por ejemplo, si se necesitan pruebas complementarias-. Hay procesos, apuntan, que se escapan de su control.

En la misma línea se ha pronunciado la Asociación de Medicina Familiar y Comunitaria de Galicia (Agamfec), tachando la medida de "burda". "No nos cabe duda de que la gestión de las bajas es manifiestamente mejorable pero, como siempre, los médicos de familia seremos los que pagaremos los fallos de todo el sistema", lamentan.

CCOO ABANDONA LA MESA DE DIÁLOGO DEL ABSENTISMO

Por otra parte, respecto a la salida de CCOO de la mesa de diálogo social sobre el absentismo, el conselleiro ha insistido en la necesidad de diálogo. "Es un problema social reconocido y todos los representantes de la sociedad, incluyendo a los sindicatos, empresarios y administración, debemos volcarnos en su solución", ha señalado.

Asimismo, ha avanzado que próximamente, en los meses de junio y julio, se presentará la estrategia de salud mental.