Gómez Caamaño insta a Sanidad a frenar la huelga médica del Estatuto Marco, con 25.000 atenciones suspendidas en Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se reúne con los gerentes de las siete áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga nacional de médicos contra el Estatuto Marco. Santiago de Compostela. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha informado del impacto de la huelga de médicos convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco, que deja en Galicia unas 25.000 actuaciones sanitarias suspendidas a punto de cumplirse la primera semana de paro.

El responsable sanitario se ha reunido este jueves, junto al gerente del Sergas, con los gerentes de las áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga. Según ha señalado posteriormente, en declaraciones a los medios, la tasa de incidencia global alcanza el 19%, un punto porcentual más que este miércoles.

En el ámbito hospitalario, sube el respaldo hasta el 25%, dos puntos porcentuales más que este miércoles. El seguimiento está siendo similar en Atención Primaria, con un 5%. Sube también tres puntos en los hospitales comarcales y pasa del 12 al 15%.

Según ha detallado, el impacto asistencial de los tres días de huelga -- lunes, martes y miércoles -- "prácticamente alcanza" los 25.000 actos asistenciales suspendidos. Concretamente, unas 576 interenciones quirúrgicas, cerca de 13.000 consultas hospitalarias, casi 10.000 consultas de atención primaria y aproximadamente 1.500 pruebas complementarias.

"MUY DIFÍCIL" RECUPERAR EL RITMO

Ante esta situación, el conselleiro ha vuelto a hacer un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que intente "solucionar el problema lo antes posible".

"Las comunidades tenemos nuestras responsabilidades y el Ministerio y el Gobierno central tiene las suyas. Nosotros tenemos responsabilidades a la hora de organizar el sistema sanitario público y también de financiarlo pero, insisto, el responsable de la arquitectura es el Ministerio de Sanidad. Nosotros ejecutamos esa arquitectura", ha recordado el conselleiro respecto a la determinación de competencias sanitarias de cada Administración.

Respecto a las medidas para paliar el impacto de la huelga, si bien ha confirmado que existe un plan de contingencia, ha destacado que la situación es "muy difícil" porque "detrás de esas 25.000 actos asistenciales suspendidos, hay personas".

"Son muy difíciles de recuperar, sobre todo teniendo en cuenta el futuro. Si esto sigue así, todos los meses va a haber una semana de huelga. Es prácticamente imposible manejar las listas de espera con este tipo de huelga", ha comentado.

SEGUIMIENTO DEL 86% PARA O'MEGA

Por su parte, el sindicato O'Mega, que respalda la huelga en Galicia, también ha informado del seguimiento del paro este jueves que, según sus datos, alcanza el 86,2% en los hospitales y el 25% en los centros de salud dependientes del Sergas esta mañana.

Bajo su llamamiento, centenares de médicos se han concentrado durante la mañana de este jueves, a las 11.00 horas, ante los principales hospitales de A Coruña, Vigo, Santiago, Lugo y Ourense.

El sindicato también ha convocado para el 2 de marzo una huelga indefinida para exigir a la Xunta un plan de choque que permita "descongestionar la Atención Primaria y reducir las listas de espera en Galicia".

Consideran "contradictoria" la postura del conselleiro cuando exige a la ministra de Sanidad que negocie con los médicos para evitar la huelga estatal, "mientras él mismo se niega a negociar con los médicos gallegos para evitar otra huelga en Galicia".