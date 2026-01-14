Gómez Caamaño insta a Sanidad a resolver el conflicto del Estatuto Marco médico, cuya huelga suspende 205 operaciones

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado su petición al Ministerio de Sanidad para que asuma sus competencias y negocie un Estatuto Marco propio para los facultativos contando con ellos, reconociendo además que, si bien todas las categorías profesionales son importantes, la suya es una "de especial relevancia" para el funcionamiento del sistema.

El titular de la cartera sanitaria, acompañado del gerente del Sergas, José Ramón Parada, y del director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, se ha reunido telemáticamente con los gerentes de las siete áreas sanitarias para abordar el impacto de la huelga de médicos contra el proyecto de estatuto impulsado por el Gobierno central, que ha obligado este miércoles a suspender 205 operaciones.

"Hoy es el Día Mundial de la Lógica, pues hay que abordar esto desde la lógica. ¿Son todas las categorías profesionales importantes para el funcionamiento del sistema sanitario público? Sí. ¿Son los facultativos una categoría profesional de especial relevancia a la hora de este funcionamiento? La respuesta también es que sí", ha defendido el conselleiro en declaraciones a los medios.

"Singularidades", ha apuntado, como la formación continua y la responsabilidad, deben tenerse en cuenta en ese espacio de diálogo con el Ministerio de Sanidad, al que ha pedido además -- concretamente a la ministra, Mónica García --, que "deje de trasladar a las comunidades" esa tarea.

Para el conselleiro, esta situación "trasciende" lo laboral. "Es un problema de desafección de los facultativos con el sistema sanitario. Y si la tienen, la calidad asistencial va a disminuir, sin ninguna duda. Hay que tenerlo en cuenta (...). El sistema se mantiene muchas veces por el esfuerzo de los profesionales sanitarios", ha reflexionado.

205 OPERACIONES SUSPENDIDAS

Gómez Caamaño ha indicado que esta huelga obliga a suspender parte de la actividad de los hospitales y centros de salud, afectando, por tanto, al desarrollo de los servicios asistenciales. Concretamente, ha informado de que este miércoles ya se han suspendido 205 intervenciones quirúrgicas.

Además, ha incidido en que la huelga llega en plena ola de gripe y enfermedades respiratorias, con los servicios sanitarios "tensionados". En esta línea, ha recordado que durante la última huelga se suspendieron unas 60.000 atenciones médicas en Galicia, de las que cerca de 1.100 cirugías tuvieron que ser reprogramadas -- casi todas en ese mes --, "pero impactando en los tiempos de acceso de la ciudadanía a operaciones, pruebas y consultas".

Durante el turno de mañana, este paro ha alcanzado un seguimiento del 19,99%. En atención primaria el seguimiento ha sido del 5,96% y en los hospitales del 25,43%.

Respecto a las demandas de los sindicatos O'Mega y Simega hacia la Consellería de Sanidade, el responsable sanitario ha remarcado que abordan, tanto con ellos como con las centrales sindicales con representación en la mesa sindical, todas las reivindicaciones expresadas. "Estoy convencido de que próximamente llegaremos a un acuerdo", ha avanzado.