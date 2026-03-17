Gómez Caamaño pide a OMega una "muestra de buena voluntad" de su ánimo de diálogo: desalojar el Olimpia Valencia de Vigo

1069952.1.260.149.20260317140037 El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se reúne con los gerentes de las áreas sanitarias para abordar el impacto de la huelga de facultativos contra el Estatuto Marco. Consellería, San Lázaro, Santiago. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha pedido al sindicato médico O'Mega que desaloje el centro médico Olimpia Valencia de Vigo, en el que desde este lunes permanecen encerrados un grupo de médicos, como "muestra de buena voluntad" de su intención de negociar, una intención, ha reiterado, que la Consellería de Sanidade siempre ha mantenido.

El responsable sanitario se ha reunido este martes de forma telemática con los gerentes de las áreas sanitarias para abordar el impacto de la huelga de facultativos contra el Estatuto Marco. Este paro se suma, desde esta semana, al convocado por O'Mega en atención primaria, en marcha desde el 2 de marzo.

Además de los datos de seguimiento, Gómez Caamaño ha informado del impacto del paro en relación a las consultas suspendidas que este lunes en primaria fueron cerca de 4.500. Si se tiene en cuenta la repercusión en todos los niveles asistenciales del Sergas desde el inicio de las huelgas en diciembre, la cifra asciende a 188.645 actos suspendidos entre consultas de primaria, de atención especializada, cirugías y pruebas complementarias.

Por otra parte, el conselleiro ha confirmado que han recibido el documento enviado por el O'Mega con sus reivindicaciones. "Tras una vista por encima, es muy similar al del mes de noviembre. Con lo cual, muchas cuestiones están ya resueltas o en vías de resolución", ha señalado, si bien ha destacado que lo estudiarían más en profundidad.

"DISCRECIÓN Y RESPETO" EN LA NUEVA REUNIÓN

El sindicato informó esta mañana de que había registrado un documento con sus peticiones en respuesta a las declaraciones de Gómez Caamaño preguntando "qué quería negociar exactamente" la central sindical.

Precisamente sobre la negociación, el conselleiro se ha mostrado "realmente optimista" y ha confirmado que volverán a convocar a O'Mega a una reunión en la Consellería, si bien no ha confirmado fecha.

"Esperamos simplemente que las personas designadas por el sindicato para acudir a la Consellería vengan con un espíritu realmente constructivo, de manera que el entorno en el que se desarrollen las negociaciones esté dominado por la discreción, el respeto y por el compromiso mutuo de llegar a un acuerdo", ha solicitado.

Por ello, ha solicitado al sindicato que, "como muestra de buena voluntad", abandonen la ocupación del centro de salud Olimpia Valencia de Vigo.

En cuanto a la petición de que sea el conselleiro el que acuda a la reunión, Gómez Caamaño considera que esa "no es la cuestión". "La cuestión no es quitar una foto con el conselleiro. Creo que es solucionar el problema de atención primaria lo antes posible", ha comentado.

"Por respeto al resto de los sindicatos que están negociando desde el mes de noviembre y el conselleiro no estuvo sentado en esas mesas de negociación, creo que no hace falta que este conselleiro esté en la mesa", ha reiterado.

O'Mega también se ha referido a los interlocutores de la negociación, rechazando las afirmaciones de que "pretendían elegir" a los comparecientes por parte de la Xunta. En el documento enviado por registro, manifiestan "expresamente" que "aceptará cualquier interlocutor que la Consellería designe y que únicamente espera que quien sea acuda a una hipotética reunión con talante constructivo y respetuoso con la parte sindical".

Respecto al encierro, informan de que ya ha cumplido su primera noche y matizan que "no ha sido convocado" por ellos -- "de hecho en el mismo participan también afiliados de otros sindicatos y médicos sin afiliación sindical" --, pero han expresado su apoyo.

Este lunes, consultados por Europa Press, avanzaban que el encierro es indefinido hasta que la Consellería acceda a negociar con O'Mega.